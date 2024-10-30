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世界大賽第5戰又添看點，松井秀喜將站在他的後輩大谷翔平的對立面，這位2003年至2009年效力於洋基隊的日籍傳奇球星宣布自己將在世界大賽G5為老東家開球。目前洋基隊在系列賽1：3落後，過去僅有1隊能在7戰4勝系列賽0：3落後的情況下完成逆轉。松井秀喜日前在活動上被問及關於季後賽支持哪隊的問題時表示：「我希望每個人都享受其中，你可以支持你想支持的球員。當然我支持洋基隊，我個人是支持他們的。」「日本球迷可能會生我的氣，但實話實說，我會支持洋基隊。」松井秀喜MLB生涯的輝煌時代都奉獻給了條紋軍，幫助球隊在2009年拿下世界大賽冠軍，他自己也獲得了最有價值球員，因此儘管有大谷翔平在陣中的道奇隊也打進世界大賽，他仍堅定不移的支持洋基，「我只想洋基隊贏，對手是誰都一樣。」本屆世界大賽第3場比賽轉移到洋基體育場進行，傳奇的「洋基隊長」Derek Jeter為球隊開球；而在第4場比賽中，則由活躍於1990年代黃金時代的、5屆世界大賽冠軍獲得者Paul O'Neill來為球隊開球。自從2009年世界大賽之後，洋基隊還沒有贏得過世界冠軍，而當年的季後賽，松井秀喜發揮神勇。因此目前處於三連敗淘汰邊緣的洋基，還是請出這位昔日強打，希望他開球能給球隊帶來好運氣。