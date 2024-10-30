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▲旅遊達人林氏璧坦言，首度「脫口罩」主持《NOW生活攻略》，以真面目示人壓力滿大，需要克服一點心魔。（圖／記者陳明安攝）

▲美女主播徐敏華與林氏璧搭檔主持《今日新聞NOWnews》影音節目《NOW生活攻略》。（圖／記者陳明安攝）

▲旅遊達人林氏璧（中）與美女主播徐敏華（左）搭檔主持《NOW生活攻略》，並邀請網紅視網膜（右）擔任來賓。（圖／記者陳明安攝）

自詡有雙重人格的日本旅遊達人林氏璧，另一個身分是前台大感染科孔醫師，如今他將出現第三重人格「節目主持人」，與《今日新聞NOWnews》合作第一個影音節目《NOW生活攻略》，攜手美女主播徐敏華一起探討旅遊、理財、健康等相關議題，更首度脫下口罩以「真面目示人」。林氏璧今（30）日受訪時坦言，最大壓力就是「脫口罩」這件事，以前一直想等到長得像劉德華時再摘下口罩，但覺得應該等不到這一天，坦然接受人生就這樣，也克服了心魔。脫下口罩主持，除了放棄掙扎變成劉德華之外，林氏璧也幽默地透露，真正最大的原因其實是「正常人戴口罩是為了保持神祕，不被人認出，沒想到我戴口罩，反而很容易被認出，脫掉口罩反而沒人認識我。」讓現場所有人聽了哄堂大笑。《NOW生活攻略》另一個主持人徐敏華，則是從主播轉戰《今日新聞NOWnews》擔任主持人。自認沖繩狂熱者的她笑說 ：「我不在台灣的日子可能就在沖繩，相信跟林氏璧搭檔能有新火花。」林氏璧也邀請眾多好友一起上節目，像是一樣熱愛日本旅遊的網紅視網膜，三個日本通暢聊日本吃喝玩樂。其實，林氏璧原本就有自己的Podcast節目，會答應擔綱《NOW生活攻略》節目主持人，主要因為他發現每回自己只要找不同來賓對談，當集節目的收聽下載量就會特別高，林氏璧說：「我一個人能力有限，很多東西我也不懂、人脈也有限，若透過《NOW生活攻略》能遇見很多長久以來想訪問的來賓甚至議題，真的很不錯。」至於如何克服「脫口罩」這個心魔？林氏璧透露，就是節目製作人的一句話「人家想看的是林氏璧寫的東西，不是因為你這張臉，沒人在乎這個」，後來他想想也好，就慢慢把口罩拿掉，只是看到節目畫面還是不習慣，因為很少看自己在鏡頭上。當然，主持《NOW生活攻略》，未來林氏璧除了分享旅遊與健康之外，更特別的是還會加入「財經話題」。首集財經焦點，林氏璧就分享了2025年開始日本預計將現行的免稅制度，改為「先付消費稅」再到機場退稅，未來大家要從日本旅遊回台，可能得要提前4小時到機場了。此外，該不該到日本投資置產？或是匯率趨勢，怎麼樣換最划算？也都會是未來節目討論焦點。林氏璧也呼籲11月1日起，每周五晚上8點，請記得鎖定《今日新聞NOWnews》YT頻道《NOW生活攻略》，將帶給大家滿滿的生活攻略。