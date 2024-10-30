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康芮颱風來襲，台中市長盧秀燕今（30）日表示，由於行政院長卓榮泰希望颱風假「判斷準確一點」，因此預告，中市府可能會延後到晚間10點左右，再宣布隔天是否停班停課，消息一出，網友們紛紛湧入盧秀燕的臉書，表達對公佈時間的不滿，留言「太晚了」、「10點宣布，真的會影響到生活工作作息」、「10點我已經睡了」。台中市盧秀燕今（30）日上午表示，會根據中央氣署提供的各縣市風雨資料，判斷是否停班課，依規定是平均風力7級以上、最強陣風10級以上。她同時提醒，因卓揆希望「颱風假判斷準確一點」，過去氣象署於晚間7點提供地方政府風雨預報資料，各縣市政府多在8點宣布隔天是否停班課，但這次卓揆說晚上9點將增加一次風雨資料，因此可能延後，台中市會儘量趕在10點前宣布，可能有些民眾不習慣，因此先向大家預告，此外，各縣市間「也會連絡一下」。消息一出，網友紛紛到盧秀燕的臉書貼文下方留言，「10點宣布，真的會影響到生活工作作息」、「10點我已經睡了」、「盧秀燕市長可以不要等到晚間10點再公布嗎？因為外縣市的家長要接回台中的學子會很不方便」、「10點才公布街坊鄰居不用睡覺嗎？不放也沒關呀！幹嘛延到10點！」、「不管放不放都會被罵，何必等到10點呢」、「10點夜班都去上班了，是為了資方所以騙大夜去上班？」，表達強烈不滿。