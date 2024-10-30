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桃園一名汪姓女子在2019年，受郭姓夫妻聘請擔任一個月大男嬰保母，照料日常三餐，沒想到月嫂竟邊吸毒邊顧男嬰，男嬰事後也驗出毛髮有毒品反應，男嬰父母怒告汪姓保母，桃園地院一審，依對未成年人非法使人施用第二級毒品，重判月嫂8年徒刑，月嫂不服提出上訴，高院二審以月嫂非主觀犯意，逆轉改判無罪，男嬰父母再提上訴三審，最高法院撤銷發回更審，高院更一審認定月嫂犯行，今再改判駁回月嫂上訴，維持一審8年刑度，可再上訴。這名汪姓保母是被男嬰父母聘用的到府月嫂，在2019年11月14日至同年12月26日下午5、6時許，負責為雇主烹煮月子餐及照顧男嬰，但她有毒癮，竟然在密閉的房間內，吸食安非他命，害同在房間內的男嬰也吸入有安毒成分的煙霧，男嬰父母在月嫂照顧期間收到數封檢舉信，指月嫂疑似吸毒，夫妻原本持懷疑態度，沒多久，就在家中發現吸食器與結晶粉末。郭姓夫妻還發現男嬰出現「時常眼睛上吊、拉肚子、抽搐、皮膚變差」等異狀，於是帶男嬰去檢驗，果真在男嬰毛髮驗出含有甲基安非他命成分，郭姓夫妻一氣之下怒告月嫂。一審法官依成年人對未成年人犯以非法方法使人施用第二級毒品罪，重判月嫂8年。但汪姓月嫂自認沒有故意讓男嬰染毒，上訴二審後，高等法院認為，月嫂確實負責照顧男嬰及其家庭三餐、日常家務等工作，僅偶爾吸食甲基安非他命，且月嫂只是為解一時毒癮，以致重大疏失，另男嬰檢驗時先驗尿呈陰性反應，後來才驗出毛髮有毒品反應，顯見毒品量不高，認定月嫂吸毒時僅疏於避免男嬰吸入煙霧的措施，無法證明月嫂有故意讓男嬰施用二級毒品的主觀犯意，因此撤銷原判決，改判月嫂無罪。案情大逆轉，郭姓夫妻不能接受，再提上訴，希望還兒子公道，最高法院撤銷發回二審，高院更一審再次逆轉，認為桃園地院一審判決見解及量刑並無違誤，今依成年人對未成年人犯以非法方法使人施用第二級毒品罪，維持一審重判月嫂8年徒刑，全案仍可上訴。