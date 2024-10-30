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▲房時爀親自指示，將Zico加入「偶像報告書」的共享對象中。（圖／Namu Wiki網站、房時爀IG）

南韓經紀公司HYBE內部「偶像報告書」近期在韓國社會鬧得沸沸揚揚，內容涉及貶低其他偶像的外貌和實力、操控輿論、病毒式行銷等內容。隨著風波不斷擴大，韓媒表示，房時爀2022年1月曾指示「讓Zico共享該文件」，對此男團Block B隊長、也是南韓著名的饒舌才子Zico今（30）正式回應，絕無此事。據韓民族日報報導，從獲得的電子郵件記錄來看，2022年1月6日房時爀對姜前室長共享的《每週音樂產業報告III》回覆，「請將Zico也加到文件的共享對象中」，收件人還包括當時 HYBE 人事最高負責人、現任 ADOR 代表金周永。針對此事，Zico在個人IG限時動態澄清，不只沒看過那些郵件，甚至是今天看到新聞之後才知道自己也是收件者之一，且在發出這則聲明前有與公司確認過郵件，這些信件全部都沒有打開過。然而，隨著事情越滾越大， HYBE 在29日解除撰寫文件姜前室長的職務，CEO 李在相也發表正式道歉文表示，爲了掌握市場及輿論，只對部分主管進行共享，但是相關文件的內容非常不恰當，代表公司承認所有錯誤。