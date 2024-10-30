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▲高雄市政府海洋局舉辦大海開吃活動行銷記者會，民意代表、漁業界及各機關團體代表與會。(圖／記者黃守作攝，2024.10.30)

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.10.30)

▲高雄區漁會理事長謝龍隱歡迎民眾到高雄港都參與在地海鮮嘉年華及漁村文化體驗活動。(圖／記者黃守作攝，2024.10.30)

高雄市政府海洋局於今(30)日，在高雄市政府鳳山行政中心廣場，舉辦大海開吃活動行銷記者會，高雄市長陳其邁宣布自11月起，從高雄彌陀率先起跑，永新、興達港、前鎮及蚵子寮等五大漁港，聯手接力開吃，以推廣高雄優質漁產，展現高雄港都漁港新風貌。高雄市政府海洋局舉辦大海開吃活動行銷記者會，是由市長陳其邁主持，高雄市政府副秘書長陳盈秀、海洋局長黃登福、民政局長閻青智、前鎮區長謝水福、岡山區長陳振坤、市議員張漢忠、邱俊憲、黃飛鳳等民意代表，以及高雄區漁會理事長謝龍隱等漁業界和各機關團體代表與會。高雄市長陳其邁表示，高雄擁有豐富多元的水產品，產值與產量均位居我國第一，而秋冬正是海線歡慶豐收的時節，每年11月到12月均會陸續舉辦彌陀虱目魚、 永安石斑魚、茄萣烏魚、高雄秋刀魚及梓官海鮮等地方漁產推廣活動，今(113)年延續去(112)年整合行銷品牌，集結區公所及區漁會共同舉辦在地海鮮嘉年華及漁村文化體驗活動，11月起從彌陀率先起跑，五大漁港聯手接力開吃，邀請民眾沿著海線一路開吃大啖海鮮，享受高雄漁村的迷人風光，感受高雄人的霸氣、氣魄與熱情，以推廣高雄優質漁產，展現漁港新風貌。陳其邁說，高雄海產遠近馳名，結合高雄市政府補助的冷鏈系統，將新鮮海產進行加工販售，許多人都指名要買高雄製造，吃過秋刀魚、魷魚、虱目魚，才算來過高雄，加上配合漁港改建，整個海線地區是高雄最不同的地方，他經常推薦給外國觀光客造訪，愜意方便、充滿海味美食，是最能體驗台灣小漁村風光、特色的地區。陳其邁在會中，並細數高雄海線美味，梓官最多現撈仔，彌陀有平價美食虱目魚，永安是石斑魚的故鄉，產量台灣第一，現在包裝方便、輕鬆下鍋，料理包即開即享，每當美食外交時，他都送上茄萣烏魚子，已成為指定伴手禮，還能空運外銷，在高雄有豐足的水果及海產，生活在高雄十分幸福。高雄區漁會理事長謝龍隱則歡迎民眾到高雄港都參與在地海鮮嘉年華及漁村文化體驗活動，海線從彌陀一路大口享受最鮮美的海味，欣賞迷人沿海風光，感受高雄人的氣魄、霸氣與熱情。海洋局局長黃登福指出，大海開吃活動，11月9日至10日由彌陀漁港首先開吃，11月16日至17日永新漁港接棒，緊接著11月23日、11月30日，由興達港及前鎮漁港接力舉辦，12月7日至8日蚵子寮漁港美味壓軸。