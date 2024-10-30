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▲中鋼集團中聯資源公司獲環境部資源循環績優企業銀質獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

▲中聯資源公司積極推動資源有效利用，成效卓著。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼集團中聯資源公司推動資源有效利用，讓資源在經濟生產和消費過程中不斷循環使用，促進環境永續發展，獲環境部資源循環績優企業銀質獎之殊榮，於日前接受環境部部長彭啟明及環境部資源循環署署長賴瑩瑩共同頒發獎牌，由中聯資源公司總經理黃祥亞代表受獎，以資鼓勵。中聯資源公司董事長林宏達表示，一貫化作業鋼廠生產鋼鐵產品的原料，均來自於天然礦石，包括鐵礦砂、冶金煤，以及石料，經煉鋼高溫冶煉製程，產出及冷卻後的副產物，本質上與天然礦石相去不遠，而轉爐吹煉製程產出的轉爐石副產物，其主要成分包括，氧化鈣、氧化鐵、二氧化矽等化學成分，具備低磨損率、高承載比、高硬度、抗剝脫與抗車轍能力佳等優良工程材料特性，當取代天然砂石應用於瀝青混凝土道路鋪面時，可大幅提升道路品質，以及使用年限與行車安全，經統計，中鋼集團迄今，於國內已廣泛舖築逾450條道路，達成大幅節省道路翻修與維護的工程經費，也延長道路壽命3至5倍，成效卓著。林宏達指出，中聯資源公司成立發展初期，專注於鋼廠製程爐石副產物之用途創新及加值化工作，例如將轉爐石進行再利用研發設計，開發出轉爐石系列產品，包括二分石、三分石、六分石等，並確保進入市場銷售的品質，達到資源永續利用之目的。此外，為因應轉爐石成分與水泥原料礦物相似，可以部份取代水泥生料中的石灰石原料與鐵質，中聯資源公司近年來，也積極推動應用轉爐石於水泥生料，此途徑除了減少天然礦石開採、節省水泥業者副原料運輸或進口成本外，還能減少石灰石窯燒產生的碳排，力助每噸水泥降低約440公斤二氧化碳排放，提升水泥業者永續競爭力。中聯資源公司總經理黃祥亞則指出，循環經濟的基本概念是從搖籃到搖籃，將一個生產循環所產出的副產物，導入至另一個生產循環，為副產物找到可發揮所長的應用途徑，並創造更高經濟價值的產品，展望未來，該公司將持續推廣轉爐石應用於道路工程、水泥原料等領域外，也致力精進研究開發其他更多元的應用途徑，包括將轉爐石改質後，製成人造建材，以串聯不同產業鏈，創造出更多循環再利用的環境永續生機。