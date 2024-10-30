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中國搶救生育率，之前才有中國民眾表示，接獲中國基層行政機關來電「關心」，詢問有無生育計畫等問題，讓民眾感到困擾。而中國國家衛健委今（30）日也在官方微信發文，科普推廣女性生育的好處，稱懷孕會讓女性變聰明，掀起討論。綜合中國媒體報導，國家衛健委的官方微信帳號「健康中國」今日以「女性生孩子的四大好處」為題發文，稱「孕育是一段艱辛又華麗的旅程，女性要經歷各種生理和心理的變化。這些變化有正面的，也有負面的。孕產婦和家人應更多關注生育帶來的正面價值」。文中介紹的四大好處，分別是其中，讓女性更聰明這一點最受關注，衛健委文章指出，民間有「一孕傻三年」的說法，可實際上，孕育會使女性變得更聰明。孕期激素水平的變化，會使女性腦部結構發生微妙的改變，讓女性更具母性特質。這種改變可能會使大腦中的能量更充沛，有助於女性應對日後成為母親所要面臨的挑戰。所謂「孕傻」，更多是一種心理暗示，女性在孕期和產後感覺自己記憶力下降，多半是由於新生命的到來，生活發生改變，導致女性出現焦慮、緊張。不過，許多中國網友並不買單，紛紛留言表示「為了生育率有點不擇手段了」、「我能說出400個不生孩子的好處」、「怎不說生小孩的壞處一大堆」、「我讀書少，你不要騙我」、「這麼多好處讓男的去生」。