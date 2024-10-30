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▲中華隊吉力吉撈．鞏冠將扛下12強第四棒重任。（圖／記者林柏年攝）

世界12強棒球錦標賽將在11月登場，B組預賽11月13日至11月18日盛大開賽。目前中華隊正緊鑼密鼓在台北大巨蛋集訓，由於今年中華隊少了旅外好手鄭宗哲與富邦悍將「國防部長」張育成，開路先鋒及四棒人選必須重新尋找，對此曾豪駒已經有初步構想，點名陳傑憲、陳晨威和林立3名球員，至於四棒將交給味全龍重砲吉力吉撈・鞏冠。2023年WBC棒球經典賽，鄭宗哲擔任開路先鋒，扮演帶動球隊攻勢的角色。今年中華隊開路先鋒該由誰來擔綱？總教練曾豪駒指出，開路先鋒候選為陳傑憲（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）和林立（樂天桃猿），期待前段棒次搶攻壘包，藉此串連後段打者火力。此外，在張育成宣布退出12強的情況下，中華隊當家四棒重任必須由他人擔綱。針對四棒的人選，曾豪駒已經有明確的答案，將交給吉力吉撈・鞏冠。吉力吉撈・鞏冠本季表現亮眼，120場出賽寫下中職生涯新高，打擊三圍.279/.345/.477，本季擊出23發全壘打，同時追平生涯單季最多轟，另外貢獻78分打點也在本土球員中獨占鰲頭。為了備戰即將於11月2日和3日舉行的台灣捷克國際交流賽，總教練曾豪駒透露，目前先發人選已有大致框架，會與教練團進一步討論，確保最佳戰力。熱身賽兩場比賽將是中華隊在12強賽正式開打前的重要實戰，讓教練團能夠迅速掌握球員狀態。