我是廣告 請繼續往下閱讀

近日有網友披露財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」抽獎活動，活動結果出爐，竟有4個人重複中了8項包括iPad、iPhone等大獎，引發爭議。資深媒體人謝寒冰指出，他曾採訪過抽獎達人，對方中獎的兩個秘訣，包含專挑冷門抽獎活動參加，同時密集投遞抽獎單，而按照財政部「有9萬多人次參加抽獎」的說法，中獎機率不該這麼高，所以當然有徹查的必要。謝寒冰今（30）日天在政論節目《大新聞大爆卦》表示，20年前他曾採訪過1位抽獎達人，該人甚至連房子都是抽到的，而達人中獎率之所以這麼高，是因為他每天都在收集各種抽獎資訊，專挑知名度低的抽獎活動參加；抽獎達人甚至花費數十萬元郵資「瘋狂投遞」抽獎單，也因如此，謝寒冰才不覺得對方有作弊之嫌。謝寒冰指出，按照財政部「有9萬多人次參加抽獎」的說法，中獎機率不該這麼高，所以當然有徹查的必要，是否真的有這麼多人參加抽獎，內部是否有相互勾結情況？台北國稅局表示，活動經了解是積極捐贈雲端發票，將點數兌換增加抽獎機會，且此活動每期抽獎均辦理公開記者會，符合抽獎資格名單均在律師見證下匯入抽獎系統，在記者會現場公平公正公開抽出。至於4位民眾重複中獎遭疑不公等情事，目前正查證中，待有結果再適時對外說明。