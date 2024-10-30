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▲屏東縣萬丹鄉驚見綠鬣蜥趴趴走，議員洪宗麒指出，近期因綠鬣蜥啃光農作物，因此啟動了好幾天的「夜間巡捕」。（圖／翻攝屏東縣議員洪宗麒臉書）

▲屏東縣萬丹鄉驚見綠鬣蜥趴趴走，議員洪宗麒指出，近期因綠鬣蜥啃光農作物，因此啟動了好幾天的「夜間巡捕」。（圖／翻攝屏東縣議員洪宗麒臉書）

屏東縣萬丹鄉驚見綠鬣蜥趴趴走，屏東縣議員洪宗麒指出「曾經是熱門寵物的綠鬣蜥，如今卻成為台灣中南部地區、農民們的大麻煩，因為綠鬣蜥喜歡吃果實、嫩葉，所以常造成農作物損害，再加上綠鬣蜥在野外沒有天敵，族群量就愈來愈龐大」，並PO出帶隊抓捕綠鬣蜥的照片影片，可以看到一晚上竟能抓捕數百隻，而無天敵的綠鬣蜥，肆意橫行在農田裡，根本就像是現代版的「侏儸紀公園」。議員洪宗麒表示，近期因綠鬣蜥啃光農作物，因此啟動了好幾天的「夜間巡捕」，許多農民都訴說自己的紅豆嫩芽就都被吃光了，洪宗麒更指出，綠鬣蜥是草食性動物，不會攻擊人，甚至還很膽小，只要發現人類靠近，很快就會跑走，但是在捕捉過程中因為會激烈掙扎「不小心就可能會被爪子及長尾甩動而受傷」。而某天晚間，更是一口氣抓了200多隻，數量一天比一天多，已經成為危害生態環境大麻煩。立委蘇清泉則表示，外來種綠鬣蜥當成寵物飼養而逃跑或遭棄養，近年在屏東自行繁殖到泛濫成災，雜食性的綠鬣蜥雖然鮮少傷人，卻會對農作物造成危害，在以農業為主的屏東，抓捕綠鬣蜥已是必須加以正視的重要課題。