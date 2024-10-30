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強颱康芮朝台灣逼近，預計明（31）日是風雨影響最劇烈的時候。根據中央氣象署最新風雨預報顯示，目前全台僅台北市陣風沒有達到停班停課標準，其餘縣市都已達到標。《NOWnews今日新聞》整理颱風假勞動權益、出勤相關規定，9大QA帶你一次看懂。颱風假不是假，而是為了「避免天然災害致使工作有危險」及考慮到災後重建工作的措施，地方政府會根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，決定天然災害發生期間，是否發布停止上班上課公告，但僅規範各級政府機關及公、私立學校，對於民間企業並沒有強制力，颱風假也未納入《勞動基準法》，並無強制規定雇主必須給予「有薪休假」。不過，勞動部有發布「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，對勞工出勤管理及工資給付等事項，作出明確規範。勞動部要點規定，天然災害發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通告停止辦公或工作所在地未通報停止辦公，但因天然災害因素阻塞交通致延遲或未能出勤時，勞工可不出勤。事業單位因業務性質需要，需特定勞工出勤者，應由勞雇雙方於事前約定；有工會者，應徵得工會同意，無工會者，應經勞資會議同意。勞工因而未出勤者，雇主宜不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假、特休假等假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。若颱風假碰到一般「工作日」，員工正常上班則正常給薪，員工未上班，雇主可不支薪，但不可扣薪資或記曠職，也不得要求員工請事假。但是否有額外加給？勞動部的說法是，雇主應本「疼惜」之心，「宜」加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助，也就是說沒有多給也不會違法。簡言之，「颱風假」勞工可不出勤、雇主可不給薪；若勞工出勤則比照一般正常上班支薪，雇主不需額外給予加班費、補休。若颱風假剛好碰到休假日，但雇主要求員工出勤，就要依照《勞基法》休息日加班相關規定，發給員工加班費，如以1天上班8小時為例，加班前2小時為（每小時工資）x（4/3）× 2，後6個小時則是（每小時工資）x（5/3）× 6。以月薪3.6萬元為例，平日每小時工資額除以30天、8小時，為150元，那麼颱風天出勤的加班費則是：[150元×(4/3)×2小時]+[150元×(5/3)×6小時]＝400+1500=1900元。近幾年受疫情影響，不少企業因應疫情實施分流，上班族的工作型態改為居家辦公模式，若遇到颱風假也能不出勤嗎？勞動部說，企業因應疫情實施分流，居家工作的勞工在家中工作，並未外出，其勞務的履行，如不因颱風來襲而有影響，可依原約定履行勞務，雇主並應照給工資，若勞工堅持放颱風假不提供勞務，雇主確實可以視為曠職。若雙方協議放假，雇主可不支薪。但居家上班者因受災情無法提供勞務，雇主就不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。若員工本來需要到公司上班，雇主不能在颱風假期間，臨時、片面要求員工改成居家上班，必須經過勞工本人同意，勞工若不願意也可提出異議，拒絕接受變更，也就是說應由勞雇雙方於事前約定。居家上班者出勤不受颱風影響，因此無颱風假，但家中小孩放颱風假，有照顧需求，可向公司申請家庭照顧假，公司不得拒絕但無薪。勞工在上、下班途中若不幸發生職業災害，在治療、休養期間，雇主應給予勞工公傷病假，並依《勞動基準法》第59條規定標準給予其職業災害補償；勞工如非因職業災害造成傷害、疾病或生理原因必須治療或休養者，可依勞工請假規則請普通傷病假。天然災害過後，勞工因有事故（如需重建、整理家園等）必須親自處理者，可依勞工請假規則請事假，亦可與雇主協商排定特別休假；若勞工已無假可請，得與雇主協商留職停薪；雇主不得逕以勞工無正當理由繼續曠工為由，逕依勞動基準法第12條規定予以解僱。