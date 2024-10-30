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▲日本旅遊達人林氏璧，另一個身分是前台大感染科孔醫師，現在更與美女主播徐敏華（左）搭檔主持《今日新聞NOWnews》影音節目《NOW生活攻略》。（圖／記者陳明安攝）

▲旅遊達人林氏璧將主持《NOW生活攻略》，也談到日本置產議題。（圖／記者陳明安攝）

日本旅遊達人林氏璧，另一個身分是前台大感染科孔醫師，如今他又有另一個新身分，就是《今日新聞NOWnews》影音節目《NOW生活攻略》主持人，將搭檔美女主播徐敏華一起探討旅遊、理財、健康等相關議題。不過，身為日本旅遊達人，很多人也好奇是否有在日本置產？他坦言「當然，有心動過」，最後有沒有買，他沒給答案，希望保持中立，不要影響大家，也希望透過節目，給大家正確訊息這比較重要，建議大家要自己做功課，自己去判斷。林氏璧今日與搭檔徐敏華出席新節目記者會，也談到主持新節目，對他來說心理壓力不大，反倒是「脫口罩」這件事，對他來說壓力最大，也很不習慣，更被發現錄製節目時，會抱著一隻企鵝玩偶，他坦言「這樣才會有安全感」，那也是女兒最愛的玩偶，女兒每天都抱著睡覺。不過，林氏璧強調，透過《NOW生活攻略》能遇見很多長久以來想訪問的來賓甚至議題，未來除了分享旅遊與健康之外，還會加入「財經話題」。首集財經焦點，林氏璧就分享了2025年開始日本預計將現行的免稅制度，改為「先付消費稅」再到機場退稅，未來大家要從日本旅遊回台，可能得要提前4小時到機場了。此外，由於日圓相對便宜，該不該到日本投資置產是近年來熱門話題，他也常被問到日本置產問題。他不諱言「當然會心動」，只是在部落格不敢談這議題 ，畢竟這涉及投資專業問題，但接了《NOW生活攻略》這節目，可以邀請專家來談，幫大家解答問題。至於自己有沒有到日本置產？林氏璧說，自己有跟老婆討論過不要公布，要保持中立不要影響大家，怕會有模仿跟風效，他覺得投資的東西不要宣傳，要告訴大家資訊，大家也要自己做功課、自己判斷。美女主播徐敏華也透露，自己很喜歡沖繩，有一陣子也有在考慮到日本置產這件事，但就如同林氏璧說的，要對日本很熟、對那地方很理解，她日文也不好」。林氏璧則表示，這10年來這議題常被提出來，有些名人說買了獲利多少，可是有些名人買了10年後也不敢再提那件事，有的人甚至代言東南亞買房，現在也沒敢提，林氏璧覺得提供大家正確資訊比較重要，畢竟每個案例都不同，有的不是只是看投資划不划算，有些網紅需要話題聲量，因此置產目的及想法跟一般民眾置產是不同的。林氏璧也提醒大家，11月1日號起，每周五晚上8點，記得鎖定《今日新聞NOWnews》YT頻道《NOW生活攻略》，將帶給大家滿滿的生活攻略。