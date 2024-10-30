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▲DAY6 自2015年出道後，迅速成為許多年輕人心中的搖滾天團。（圖／DAY6 IG）

JYP 旗下韓國流行搖滾團體 DAY6 正在進行第三次世界巡演，昨（29）日晚間宣布將於 2025 年1月18日再度降臨高雄流行音樂中心。消息曝光後，粉絲（My Day）紛紛留言：「終於等到了，這次要全場合唱HAPPY！」、「快實名制售票，加場安排起來！」DAY6 出道僅 40 天後便登台舉行首場海外 Showcase，現場近千粉絲熱情應援，更特別表演〈小情歌〉，一舉奠定在台受歡迎的基礎。此後，DAY6 作品不斷在台灣流行音樂圈掀起熱潮，紛絲數量穩定成長，漸漸地成為眾多年輕人心目中的搖滾代表。團員們今年全數完成兵役，於4月帶著迷你專輯《Fourever》回歸，並推出收錄曲〈HAPPY〉，在台韓各地迅速爆紅； 9月發行的《Band Aid》主打歌〈Melt Down〉也成為當地音源榜的熱搜。隨著8月的《DAY6 3rd World Tour “FOREVER YOUNG”》展開，他們的音樂魅力再次席捲全球。這場高雄演唱會是 DAY6 睽違6年後再次來台，令粉絲興奮不已。My Day 們瘋狂喊話：「等了這麼久，一定要唱HAPPY！」、「拜託增加場次，加場三天都沒問題」、「衝高雄，住宿趕快訂起來！」目前售票平台、票價及時間仍未公布，粉絲們熱切期盼更多詳情。