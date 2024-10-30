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隨著萬聖節即將到來，日本東京澀谷區也提前做好防止遊客和年輕人擁擠及飲酒的準備，此前澀谷區公所已經首度導入全年禁酒令，至晚間起全年禁止民眾在街頭、公園等公共場所飲酒，萬聖節前夕不僅封閉了知名的八公像，更立起告示牌提醒「澀谷不是萬聖節活動會場」。根據日本放送協會（NHK）報導，澀谷車站在疫情過後經常傳出年輕人與外國人在街頭喝酒、鬧事導致的垃圾與治安問題，今年澀谷區議會更為此通過條例修正案，擴大萬聖節和跨年期間實施的夜間室外禁酒令時段至全年永久，只要在澀谷車站附近，晚間6時至隔天清晨5時，民眾都被禁止在街頭、公園等公共場所飲酒。不過這項規定並沒有法定罰責，因此就算發現在路邊喝酒的人也只能勸告以對，因此澀谷上周末晚間甚至派出了30名公務員，到車站附近的便利商店呼籲店家停止賣酒。此外，為了減少萬聖節期間過度人潮聚集對治安的影響，澀谷區也在萬聖節前夕封閉了知名的八公像，同時還在車站周邊豎立了「澀谷不是萬聖節活動會場」的告示牌。這項措施自去年開始執行，也成功了減少澀谷人潮，另一方面這也導致部分人群轉移至新宿歌舞伎町，於是新宿區也決定於本週末也增派人員巡視並加強禁酒區域管制。