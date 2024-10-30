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▲台東車站有不少旅客已經買票準備離開。（圖／記者吳昕蓓攝）

康芮颱風步步進逼，目前全台及澎湖都已被列為陸上警戒，而花東地區首當其衝，《NOWnews今日新聞》記者今（30）日抵達台東，發現有不少遊客已經急忙離開台東，詢問附近的租車行，店員也透露，因為颱風影響，今天的來客量確實比前幾天少很多，平常大約都有1、20組人，但今日直到下午1點多，都只有3、4組來租車，他們都有特別提醒可以提前還車。店員透露，平常到了下午大概有10到20組人會來租車，但今天早上只有3、4組客人，和平常差滿多的。而現在面對來租車的客人，他們都會特別提醒颱風要來了，可以提前還車，不過還是有遇到有客人堅持要租到31日，他們只能口頭警告，如果要冒著車子壞掉的風險租車，可能就要賠錢。店員也說，先前就真的有遇到客人不聽勸，導致車子壞掉報廢，最後賠了幾千元，因此還是希望客人不要冒著風險，他們都會口頭勸導。而記者在現場觀察，當時似乎因為戶外有些飄雨，加上有許多旅客已經買票準備搭車離開，所以店內沒什麼客人，只遇到一組來還車的客人。