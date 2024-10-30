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康芮颱風（KONG-REY）目前已經發展為強颱，預計明（31）日會是影響最為劇烈的時間，暴風圈開始籠罩各地，全台都需要嚴防強風豪雨。北北基桃已於今（30）日晚間8點，共同氣象署今（30）日下午5時30分持續發布海上陸上颱風警報，全台各地及澎湖列為陸上警戒；海上警戒區則為臺灣海峽、臺灣東半部海面、巴士海峽、東沙島海面；根據「風雨預測」資料顯示，明（31）日達到停班停課標準的縣市，雨量部分有一些縣市之山區皆已達標，風力部分根據氣象署指出，康芮颱風目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，以每小時20公里速度，向西北轉北北西進行，暴風圈正逐漸進入巴士海峽及臺灣東南部近海，將對新北以南、東半部地區及澎湖構成威脅。康芮颱風又胖又快，近中心最大風速每秒 53 公尺，目前暴風半徑達到320公里，會是1958年有紀錄以來，10月下旬入侵台灣最強颱風。