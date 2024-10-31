高雄市政府勞工局於30日，籲請事業單位及勞工朋友加強對工作場所設備及環境巡檢，以防強烈颱風康芮來襲。
高雄市政府勞工局局長江健興表示，強烈颱風康芮逼近台灣，該局提醒事業單位及勞工朋友，事前加強工作場所設備及環境巡檢，落實補強、穩定、繫固、清淤、增置砂包、確保防水閘門及抽水裝置能正常運作，以及做好斷電、斷能、預防漏電等防颱準備。
江健興說，事業單位因業務性質需要，需特定勞工於天然災害發生時出勤者，應依據勞動部「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，由勞雇雙方於事前約定，有工會者，應徵得工會同意，無工會者，應經勞資會議同意。
若勞工工作、居住或上班必經地區，經宣布停止上班時，應以勞工安全為優先，勞工若因風雨過大基於安全考量而未出勤時，雇主不得強迫勞工上班，且不得視為曠工、遲到或強迫以事假或其他假別處理，事後亦不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分，且對因安全考量無法出勤工作之勞工，雇主宜不扣發工資，對因業務性質需要而出勤之勞工，雇主除當日工資照給外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助。
江健興指出，「有備無患、安全第一」是防颱最重要的指導原則，颱風天外勤風險高，雇主對外勤作業勞工安全防護設施，應依勞動部所訂「颱風天外勤安全指引」妥為規劃，外送平台業者亦須依「高雄市外送平台業者管理自治條例」辦理。
江健興並呼籲，雇主於颱風天應將安全列為第一優先，該局勞動檢查處也督促業者對工作場所設備及環境加強巡檢工作，以防強烈颱風康芮來襲。
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江健興說，事業單位因業務性質需要，需特定勞工於天然災害發生時出勤者，應依據勞動部「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，由勞雇雙方於事前約定，有工會者，應徵得工會同意，無工會者，應經勞資會議同意。
若勞工工作、居住或上班必經地區，經宣布停止上班時，應以勞工安全為優先，勞工若因風雨過大基於安全考量而未出勤時，雇主不得強迫勞工上班，且不得視為曠工、遲到或強迫以事假或其他假別處理，事後亦不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分，且對因安全考量無法出勤工作之勞工，雇主宜不扣發工資，對因業務性質需要而出勤之勞工，雇主除當日工資照給外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助。
江健興指出，「有備無患、安全第一」是防颱最重要的指導原則，颱風天外勤風險高，雇主對外勤作業勞工安全防護設施，應依勞動部所訂「颱風天外勤安全指引」妥為規劃，外送平台業者亦須依「高雄市外送平台業者管理自治條例」辦理。
江健興並呼籲，雇主於颱風天應將安全列為第一優先，該局勞動檢查處也督促業者對工作場所設備及環境加強巡檢工作，以防強烈颱風康芮來襲。