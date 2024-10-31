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▲高雄市政府勞工局局長江健興籲請業者對工作場所設備及環境巡檢。(資料照／記者黃守作攝)

▲高雄市政府勞工局勞動檢查處督促業者對工作場所設備及環境加強巡檢。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局於30日，籲請事業單位及勞工朋友加強對工作場所設備及環境巡檢，以防強烈颱風康芮來襲。高雄市政府勞工局局長江健興表示，強烈颱風康芮逼近台灣，該局提醒事業單位及勞工朋友，事前加強工作場所設備及環境巡檢，落實補強、穩定、繫固、清淤、增置砂包、確保防水閘門及抽水裝置能正常運作，以及做好斷電、斷能、預防漏電等防颱準備。江健興說，事業單位因業務性質需要，需特定勞工於天然災害發生時出勤者，應依據勞動部「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，由勞雇雙方於事前約定，有工會者，應徵得工會同意，無工會者，應經勞資會議同意。若勞工工作、居住或上班必經地區，經宣布停止上班時，應以勞工安全為優先，勞工若因風雨過大基於安全考量而未出勤時，雇主不得強迫勞工上班，且不得視為曠工、遲到或強迫以事假或其他假別處理，事後亦不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分，且對因安全考量無法出勤工作之勞工，雇主宜不扣發工資，對因業務性質需要而出勤之勞工，雇主除當日工資照給外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助。江健興指出，「有備無患、安全第一」是防颱最重要的指導原則，颱風天外勤風險高，雇主對外勤作業勞工安全防護設施，應依勞動部所訂「颱風天外勤安全指引」妥為規劃，外送平台業者亦須依「高雄市外送平台業者管理自治條例」辦理。江健興並呼籲，雇主於颱風天應將安全列為第一優先，該局勞動檢查處也督促業者對工作場所設備及環境加強巡檢工作，以防強烈颱風康芮來襲。