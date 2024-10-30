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俄羅斯近期遭指向北韓「搬救兵」，超過一萬名北韓士兵前往俄烏戰場，被派遣進入俄羅斯的庫斯克州（Kursk）與烏軍作戰，與此同時中國外長王毅今（30）也在北京會見了俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko），並強調「中俄是全面戰略協作夥伴，關係發展不針對第三方」。《法新社》報導指出，北韓首次在俄烏衝突中直接部署士兵，這象徵俄烏戰爭或將升級。根據烏克蘭方面的說法，該批部隊昨日即被發現，數量可能多達1萬2000人，雖然目前不清楚其中多少人駐紮在庫斯克州。針對北韓部隊的介入，美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）證實，少量北韓軍隊已抵達庫斯克地區，並指出另有數千人即將前來。賴德表示，美方憂慮北韓部隊可能參與對抗烏克蘭的作戰行動。與此同時，俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）也在週三前往中國，在北京語中共中央政治局委員兼外長王毅會晤，提到中俄關係發展時，王毅強調中俄之間的關係發展不針對第三方。王毅稱中俄是全面戰略協作夥伴，兩國關係發展不受國際風雲變幻影響左右，不針對第三方，也不受第三方干擾，同時也提到俄羅斯喀山在上周舉行金磚峰會，促進了全球南方聯合自強。他強調，雙方要共同努力，統籌協調各領域合作和各層級交往，落實兩國元首共識。烏克蘭方面，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則在與韓國總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）通話後表示，北韓的舉動正在將俄烏戰爭推向「國際化」階段，並在社群媒體上指出，「這場戰爭不再只是兩國之間的衝突。」韓國也對北韓軍隊進駐俄羅斯邊境表示譴責，並對俄方可能向平壤提供技術和軍事支援深感不安。韓國官員透露，若北韓部隊直接參與烏克蘭戰爭，首爾將考慮向烏克蘭提供武器作為應對。根據路透社分析，北韓的部隊投入可能是為換取俄羅斯的高科技軍事設備，例如監視衛星或潛艦技術。自俄烏戰爭爆發後，俄羅斯與北韓的軍事和政治聯盟不斷深化，平壤和莫斯科均因各自的核武與戰爭行為面臨國際制裁，形成雙方相互依賴的合作局面。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對北韓部隊進駐的消息並未否認，他表示：「俄羅斯從未懷疑北韓認真看待跟我們的合作，我們與北韓友人密切協作」，他還強調，俄方與北韓的軍事合作符合雙方利益，「我們要怎麼做是我們的事。」