我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選倒數，共和黨候選人川普在上熱門播客節目時再度提及，若台灣要美國保護「就該繳保護費」、中國對台動武將對其加徵關稅等言論，中國國台辦今（30）就回應稱若川普當選，台灣隨時可能從「棋子」變成「棄子」，暗示美國的「美國優先」政策可能使台灣處於被動地位。川普近期在播客節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）中重申其對台灣應支付保護費的立場，並指控台灣「竊取」美國半導體產業。對此，國台辦發言人朱鳳蓮就稱，若川普當選，台灣隨時可能從「棋子」變成「棄子」，呼籲「台灣民眾認清美國政策風險」、「民進黨當局切勿將台灣推向更危險的境地」。根據《華爾街日報》報導，川普在訪問中表示，若中國對台動武，美方將對中國加徵150%至200%的關稅，並稱「如果台灣要美國保護，就該繳保護費」，朱鳳蓮回應稱，台灣人民應已清楚「美國究竟是想保台還是害台」，並指出美國的「美國優先」政策意味著台灣可能隨時被拋棄。此外，朱鳳蓮也批評我國駐美大使余大㵢「台灣民眾已經做好作戰準備，不需要美軍幫忙」言論，朱鳳蓮指責民進黨政府「備戰謀獨」，不惜將台灣當作戰場，進行國防預算編列、向美國購置武器、支持黑熊學院囤積彈藥和糧食，這些行為顯示台當局推動「謀獨」的意圖。朱鳳蓮還提到，美國的軍售行為是在「打台灣牌」，意圖「以台制華」，並強烈反對美國政府向台灣提供武器，又表示美方應實行「一個中國」政策，並將「不支持台獨」的承諾落實於行動上，停止武裝台灣及發出錯誤信號，強調「台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉」。