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▲KTV業者也超前部署發布停止優惠公告。（圖／翻攝錢櫃官網）

▲目前大台北地區30日晚間22點過後的4人以上包廂已經無法訂到。（圖／翻攝錢櫃官網）

康芮颱風將於今（30）日深夜開始對台灣產生劇烈影響，稍早澎湖縣已開第一槍宣布明（31）日停班停課，更有鄉民發現，大台北地區在北北基桃宣布是否停班停課前，就已經完全訂不到KTV包廂了，貼文曝光也引發熱議。一位鄉民在論壇PTT上發起話題，他在今（30）日下午嘗試性訂看看台北的KTV包廂，結果發現「大台北的KTV都滿了」，讓他不禁感到困惑：「大家都超前部署了喔！如果想唱歌還能去哪呢？我很好奇」。《NOWnews》記者也實際登上知名連鎖KTV錢櫃的官網，結果發現今（30）日晚間22點至23點之間，大台北地區的4至6人包廂已經完全無法訂到。此外，錢櫃業者也超前部署，提前在官網發布「營業辦法公告」，提醒想訂包廂的客人，，其它各單店優惠活動適用依營業門市說明為準。而大台北KTV包廂已經開始被期待停班停課民眾搶訂的消息曝光後，也引發不少網友感慨「颱風天亂象又來了」、「最可憐的是要上班的服務生與服務業們」、「說好停班停課是給大家做防颱準備呢？結果是超前部署訂包廂」、「包廂裡面確實安全」。根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。