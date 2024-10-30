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▲劉德華明日如期開唱。（圖／劉德華官方IG）

康芮颱風侵台，全台都在等明（31）日是否停班課，而天王劉德華的演唱會《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》晚間7:30場次將如期舉辦。劉德華睽違11年來台開唱，卻遇上康芮颱風攪局，稍早主辦單位發表聲明，明日晚間7:30的場次將如期舉行，主辦單位也提醒觀眾，務必評估及留意自身安全，前往場館時盡量搭乘大眾運輸工具、轉乘捷運至台北小巨蛋站（2號出口），請以安全為第一優先考量。若因颱風因素無法前來的觀眾，主辦單位超級圓頂與遠大售票已協同規劃受理10月31日場次全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月04日（週一）晚上11點59分，相關退票細節將另行在超級圓頂臉書粉絲專頁公告。由於劉德華已經11年沒有來台開唱，許多歌迷都相當期待，當初搶票時為了預防黃牛，還採用實名制抽選，沒想到卻碰上颱風，而劉德華和他的團隊已經在昨日抵台，今天也如期在小巨蛋彩排，好在最後是如期舉辦，否則許多歌迷都擔心，若是錯過這次，不知道還要等到什麼時候才能再見到天王。