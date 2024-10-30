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▲晚間6點多的黃昏市場已經幾乎被搜刮一空。（圖／記者朱永強拍攝）

▲肉販陳小姐透露，今天從一早生意就很好，業績比平常多了兩成。（圖／記者朱永強拍攝）

▲民眾透露已經做好防颱準備，就怕鐵捲門飛走。（圖／記者朱永強拍攝）

強颱康芮即將在台灣東南部登陸，目前台東已經宣布今（30）日晚上停班停課，但明日仍要等待晚間8點公布，隨著當地風雨漸強，不少民眾下班後都直奔超市、傳統市場囤糧補貨。《NOWnews今日新聞》記者直擊台東當地的黃昏市場，攤販回憶起8年前的「尼伯特惡夢」，坦言當時造成嚴重損失，民眾也急著囤糧，忍不住感嘆：「（菜）價格差滿多的。」黃昏市場的黃金時段為下午4點半左右，現場人來人往，等到6點多時，幾乎每一攤都被搜刮光，老闆們也準備下班回家去避難。肉販陳小姐透露，今天從一早生意就很好，業績比平常多了兩成，肉價雖然沒漲，但大家都來囤糧，「台灣人嘛，很容易緊張！」由於住在市區，她也不擔心家裡受到颱風侵擾，打算下班後去囤糧，但還沒有做防颱措施的打算。菜販鄭先生也表示，颱風來之前生意都會特別好，他準備了多三天份的量，雖然目前菜價沒有漲很多，差不多一成，但颱風過後菜價就會漲個三、四成左右，主要是會受到下雨影響，一下雨就會漲得比較兇，而今天客人的數量也是平常的三倍左右，他過去好幾次颱風天都沒有休息，明天也打算出來擺攤，強調：「一定會有人來買！」雖然還沒有公布明天是否停班停課，但大部分攤販已經決定不營業，這次康芮來勢洶洶，讓台東人想起2016年的尼伯特颱風，當時在當地造成巨大災情，他們就怕惡夢重演，這次說什麼都不敢輕忽。烤鴨店老闆娘就分享，這次颱風看似比尼伯特還大，當年黃昏市場的鐵皮屋頂都被吹掉，因為台東縣停電，5天都無法做生意，冰箱還因為跳電燒掉，為了修冰箱花了1萬多元，損失相當慘重，因此這次記取教訓，特別把冰箱清空、電源拔掉，明天在家好好休息。不僅如此，有民眾特別從知本來補貨，但大部分民眾還是都住在市區，一名先生透露，有耳聞這次颱風的強度，還是會很緊張，因此先來做準備買菜、肉之類的，「畢竟颱風來前幾天物價都會飆升，菜價都會稍微提高，價格差滿多的。」他也表示有先做好防颱準備，「會用鐵捲門用長木條釘起來、窗戶貼叉叉，怕風太大會把鐵捲門吹壞掉。」