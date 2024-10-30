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美國大選倒數剩下一周的時間，根據路透/益普索（Reuters/Ipsos）公布的最新民意調查顯示，民主黨總統候選人賀錦麗在最後階段的全美民調，僅以44%比43%領先共和黨對手川普的1%，相較於先前的調查，原先的優勢全面縮減。根據路透報導，11月5日總統大選前，雙方勢均力敵，這次民調為期三天，針對全美1150名成年人，包括975名登記選民進行調查，誤差範圍為正負3個百分點。報導提到，賀錦麗自7月底參選後，每一次民調都領先川普，但9月底後出現變化，民調支持度不斷下跌，在選民認為最迫切的幾個議題上，川普都比賀錦麗具有顯著優勢。調查顯示，川普在解決經濟、失業問題上，有47%選民認為較能解決，領先賀錦麗的37%；在移民問題上優勢更大，約48%選民表示川普移民政策最好，高於賀錦麗的33%。賀錦麗原先的優勢也減少，在政治極端主義議題上，僅剩下40%選民認為，賀錦麗能處理政治極端主義還有應對民主威脅，38%選民則認為川普就能處理。在前一次的調查，賀錦麗還曾領先的7個百分點