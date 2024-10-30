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由於美選近日在各媒體不斷討論，已經有不少台灣人知道大選最後結果要看的是拿下超過270張選舉人票當選（總數538張），而不只是普選票；另外，這些選舉人票的關鍵在七大搖擺州，主要是當中的藍牆三州(blue wall)威斯康辛、密西根與賓州，或者我們稱「鐵三角」。這三州中重中之重的尤其是賓州的19張選舉人票，是川普或者賀錦麗都輸不得的一州。又這週台灣人對於美選的賭盤盡出，我已經收到幾個版本，只能說會賭選舉人票數都是行家，不管是川普勝或者賀錦麗勝都會有一些特定的路徑。先講密西根、威州與賓州，川普2016年拿下這三州贏得當年選舉，拜登2020年拿下這三州也贏得當年選舉，但這是某一邊三州都拿下的結果，就能輕易贏得大選。2016年川普對希拉蕊的選舉人票是304:227張票（7張選舉人跑票）；2020年拜登對川普的選舉人票是306:232。那如果這三州川普或賀錦麗僅贏部分呢？這時候就要搭配另外四個搖擺州來看，包括喬治亞州(GA)、北卡(NC)、內華達州(NV)與亞歷桑納州(AZ)四州。會有以下三種情形：第一、 鐵三角三州都輸，四搖擺都要贏才會贏。第二、 鐵三角只贏密西根，四搖擺要贏兩州才會贏。第三、 鐵三角贏兩州密西根與賓州，四搖擺州只要贏一州就會贏。所以在現在選情膠著賭盤又看好川普的情況下，如果從2016年與2020年的例子來看，如果這個局勢持續下去，川普有可能以304或者306張拿下最後勝利。當然，賀錦麗也有可能是這個票數贏得最後選舉。但再次強調，這個票數的贏法必需是鐵三角三州某一邊都拿下的前提下。從270toWin網站所預測賀錦麗可能贏的路徑有20條，後面是選舉人票，分別是：1. PA、GA、NC-2772. PA、GA、MI-2763. PA、NC、MI-2764. GA、NC、MI-2735. PA、GA、AZ-2726. PA、NC、AZ-2727. PA、MI、AZ-2718. PA、GA、WI-2719. PA、NC、WI-27110. PA、MI、WI-27011. GA、NC、AZ、WI-27912. GA、MI、AZ、WI-27813. NC、MI、AZ、WI-27814. GA、NC、AZ、NV-27515. GA、MI、AZ、NV-27416. NC、MI、AZ、NV-27417. GA、NC、WI、NV-27418. GA、MI、WI、NV-27319. NC、MI、WI、NV-27320. PA、AZ、WI、NV-272川普贏的路徑則有21條，分別是：1. PA、GA、NC -2702. PA、GA、MI、AZ -2803. PA、NC、MI、AZ -2804. GA、NC、MI、AZ-2775. PA、GA、MI、WI-2796. PA、NC、MI、WI-2797. GA、NC、MI、WI-2768. PA、GA、AZ、WI-2759. PA、NC、AZ、WI-27510. GA、NC、AZ、WI-27211. PA、MI、AZ、WI-27412. GA、MI、AZ、WI-27113. NC、MI、AZ、WI-27114. PA、GA、MI、NV-27515. PA、NC、MI、NV-27516. GA、NC、MI、NV-27217. PA、GA、AZ、NV-27118. PA、NC、AZ、NV-27119. PA、MI、AZ、NV-27020. PA、GA、WI、NV-27021. PA、NC、WI、NV-270當然，還有一個可能性不高的打成平手，也就是269票v269票，這個路徑只有三種。1. 川普拿下PA、MI、WI、NV；賀錦麗拿下GA、NC、AZ2. 川普拿下PA、NC、MI；賀錦麗拿下GA、AZ、WI、NV3. 川普拿下PA、GA、MI；賀錦麗拿下NC、AZ、WI、NV平手的情況在當代美國政治中並未發生過，雖然在1800年曾經發生過，同時最近一次試圖改變內布拉斯加州選舉人票分配方式的嘗試失敗後，平局的可能性變得更低了。然而，如果今年的選舉最終以269比269平局結束，美國憲法第二條以及第十二修正案，規範了明確的處理方式：這時候由眾院來選出總統，不管人口眾多還是少的州，都推派一個代表出來選，所以會有50個（50州）眾議員代表出來選，至於那一州代表選誰，是按照代表個人意思還是當州的普選結果，則要看當時怎麼搓？最後獲得26張選票的人當選總統。如果在第一輪投票川普或賀錦麗無法獲得26張票以上，則繼續第二輪直到選出為止。又如果一直到2025年1月20日新任總統的就職日，但川普或賀錦麗沒人拿到26張選票以上，則由參議院選出的副總統暫代總統，但眾院繼續票選總統到選出為止。由於現在共和黨在眾院佔多數，又根據民調選後共和黨在眾院仍可望維持多數，因此如果平盤進入眾院決勝負，則川普贏的機會高。至於副總統則分開選，由參議員來選。參議員一人一票，所以共100票，不再每州一票，這種情況下，當選的副總統必需獲得51票以上當選。所以美國的這種選制，就跟現在菲律賓一樣，有可能會出現最後總統與副總統黨籍不一致的情況。綜看各家民調，不管自由派、保守派媒體公布的，就算賀錦麗在鐵三角賓州、密州、威州是領先1%還是零點多%，以過去川粉習慣蓋牌到最後投票一刻的習性，賀錦麗非常非常危險，如果川普三州都贏，像2016年一樣，他的當選票數就會來到304張或者306張，最後幾天，黑天鵝是否再次發威，全世界屏息以待。●作者：邱師儀／東海政治系教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com