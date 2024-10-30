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▲▼劉德華演唱會照常開唱，粉絲陸續發文慶祝。（圖／翻攝 Threads）

香港歌手劉德華時隔 11 年再次登台，明（31）日晚間將在台北小巨蛋舉辦首場《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》。儘管颱風康芮即將影響台灣，主辦單位超級圓頂已確認演唱會將如期舉行。粉絲們得知消息後熱情難擋，紛紛留言「等了 11 年，終於等到」，並表示會「風雨無阻也要去」，演唱會氛圍提前沸騰。主辦方同時提醒觀眾注意安全，並鼓勵搭乘大眾運輸工具前往。因颱風因素無法到場的觀眾，則可在11月4日前申請全額退票 。演唱會消息公布後，粉絲們在社群媒體上紛紛留言表達激動心情：「放颱風假去聽劉德華演唱會，笑死！」、「希望大家都能開心地看演唱會，平安的回家。」粉絲對劉德華的熱愛顯而易見，等候已久的激動情緒無法抑制。這次演唱會門票以預先登記抽選方式發放，吸引超過 84 萬人次登記，但最終僅約 4 萬人中籤，顯示出劉德華的超高人氣。儘管中籤率不到 5%，許多粉絲仍不畏風雨，期待一睹天王風采 。