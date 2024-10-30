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▲北北基桃31日停止上班上課。（圖／蔣萬安臉書）

強颱康芮颱風來勢洶洶，根據氣象署預測，全台21縣市僅有台北市，在10月31日風力已達停班課標準，讓不少民眾也緊張台北市是否會跟進，稍早蔣萬安公告，經過基北北桃四市討論共識，宣布台北市明天停止上班上課，但不少網友湧入臉書留言，有人想放假也有人不想放假，雙方已吵翻天。蔣萬安表示，根據中央氣象署資料，康芮颱風的暴風半徑已經達到320公里，成為今年最胖颱風，除了降雨的影響之外，強風範圍也比以往更大，不能掉以輕心，因此他一早到台北市災害應變中心（EOC）主持防颱整備會議，特別要求都發局、工務局針對廣告招牌、懸掛物、施工工地圍籬及塔吊加強檢查、固定，公園處也會持續巡檢、穩固路樹。不過，在尚未宣布是否停班課前，蔣萬安臉書粉絲專頁就已湧入相當多市民發表想法，有人「拜託不要再放颱風假…」、野人「建議台北市的娛樂場所也應該停止營業」、更寫下「台北不需要放假，苦了百貨業跟服務業，沒風沒雨累死KTV服務員」；但也有部分網友感謝蔣萬安的決定「要被暴風雨前的寧靜給騙了」、「北北基桃共進退！！」、「強颱造成的影響我們不能忽視，停班停課做好居家防護，是安全的不二法門」。