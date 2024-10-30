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▲輔大醫院10/31醫療資訊。（圖／輔大醫院）

▲因應康芮颱風，衛生福利部臺北醫院調整醫療服務。（圖／衛福部）

強颱康芮來勢洶洶，其暴風半徑已經達到320公里，被譽為今年最胖颱風，10月31日全台22縣市均已宣布停止上班、上課，各大醫院也陸續公告開診、停診狀況，《NOWnews今日新聞》整理相關住院及急門診服務資訊，讓讀者一次參考。門診停診，開設颱風特別門診。各項檢、查驗暫停。住院及急診服務照常運作。臺大醫院（包括總院、兒童醫院）10月31日（週四）門診部分開診 、急診及住院服務照常、健檢暫停。•內湖院區特開颱風特別門診，內、外科上、下午各一診，急診，住院正常服務。•汀州院區全面停診。•松山分院看診時段僅開放內、外科上、下午各一門診，另急診醫療照常服務。開設颱風特別門診；檢查、健檢暫停服務；急診、住院照常服務。•基隆長庚醫院(含情人湖院區)：門診與檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析服務均照常服務，詳情見官網公告。•台北長庚醫院：門診服務全暫停。•新北市立土城醫院：開設颱風特別門診，另入住院、手術、急診則正常服務，詳情見官網公告。•林口長庚醫院：開設颱風特別門診，另住院、急診均正常服務，詳情請見官網公告。•桃園長庚醫院：門診(含門診手術)與檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析服務均照常服務，詳情見官網公告。•雲林長庚醫院：門診（含門診手術）、檢查、鄉民健檢暫停服務，就醫專車亦停駛，另增開上午一診內科特別門診，其餘住院、手術、急診及透析服務均照常服務。•嘉義長庚醫院：開設特別門診，其他門診服務暫停，住院、手術、急診及透析服務均照常服務，詳情見官網公告。•高雄長庚醫院：開設颱風特別門診(疫苗診暫停)；急診、住院和手術照常服務；已預約檢查需調整時段者，詳情見官網公告。•鳳山醫院醫院：開設颱風特別門診(疫苗診暫停)；急診和住院照常服務；檢查業務暫停，詳情見官網公告。12區院外門診全天停診•中興院區上午內科、外科、婦科、兒科、家醫科；下午內科、外科、婦科、兒科、家醫科•仁愛院區上午內科、外科、婦科、兒科；下午內科、外科、婦科•和平院區上午內科、外科；下午內科、外科•婦幼院區上午婦科、兒科；下午婦科、兒科•陽明院區上午內科、外科；下午內科、外科•忠孝院區上午內科、外科；下午內科、外科•松德院區上午精神科；下午精神科•林森中醫昆明院區院區上午中醫內科、家醫科、內科門診停診、急診及住院照常服務10月31日暫停全日醫療服務，包含門診、門診手術、檢驗、檢查、復健治療、健診等。另急診、住院、住院手術、血液透析、接生 與緊急醫療業務仍正常服務。門診開立內、外、心臟內科上、下午各一診，急診照常服務。上午正常開診，一般門診、檢查、治療、住院、手術與急診等服務皆正常進行；部分科別異動請參閱官網詳細資訊。下午實施颱風特別門診，夜間門診全面暫停， 颱風診看診科別：內科、外科、神內、家醫、心內、心外、泌尿、骨科、婦產、小兒、小兒外。•正常服務：急診、住院及血液透析服務。•暫停服務：一般門診、所有門診檢查、治療及接駁車均暫停服務。上午門診開診：內科黃建元醫師、廖英理醫師、鄭盟儒醫師，外科高彬勝醫師、孟繁傑醫師，精神科趙偉婷醫師。急診、洗腎中心、待產接生、手術室、緊急導管及緊急生理檢查維持24小時服務。馬偕紀念醫院(台北、兒醫、淡水)將開設部分颱風門診、夜診暫停、住院、急診照常服務。•奇美醫院門診全日停診、門診手術暫停、門診檢查除腸胃鏡外暫停，設臨時拿藥診（上午內科外科各一診，下午內科一診）急診、住院、高級健檢及洗腎相關醫療作業均照常。•柳營奇美醫院門診全日停診、健檢業務暫停，門診手術照常。流感／新冠疫苗施打作業暫停。設臨時拿藥診（上午血液腫瘤科一診、胃腸肝膽科一診、外科一診）急診、住院、高級健檢及洗腎相關醫療作業均照常。•佳里奇美醫院門診全日停診、健檢業務暫停，門診手術照常流感／新冠疫苗施打作業暫停。急診、住院、高級健檢及洗腎相關醫療作業均照常。檢查、檢驗至上午12點、放射科檢查照常。•奇美醫院樹林院區門診全日停診•奇康診所全日停診•南科診所門診全日停診