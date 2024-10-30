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康芮颱風（KONG-REY）目前已經發展為強颱，預計明（31）日會是影響最為劇烈的時間，暴風圈開始籠罩各地，北北基桃於今（30）日晚間8點，共同宣佈31日停班、停課，台北市長蔣萬安也在臉書發文，要大家面對最胖颱風，好好待在家；貼文一出，網友們紛紛留言，「地表最帥的男人」、「市長好帥」、「市長我真的要原地跟您結婚」，甚至有則留言寫道：「萬安，你是守護台北市民最帥的男人，雖然你已婚，但我是不會放棄嫁給你的！」，獲得破百按讚。蔣萬安今（30）日在臉書發文表示，康芮颱風升級為強烈颱風、持續逼近臺灣，經過基北北桃四市討論共識，他宣布臺北市明天停止上班上課，根據中央氣象署資料，康芮颱風的暴風半徑已經達到320公里，成為今年最胖颱風 ，除了降雨的影響之外，強風範圍也比以往更大，不能掉以輕心！蔣萬安指出，今天一早，他到臺北市災害應變中心（EOC）主持防颱整備會議，特別要求都發局、工務局針對廣告招牌、懸掛物、施工工地圍籬及塔吊加強檢查、固定，公園處也會持續巡檢、穩固路樹。蔣萬安強調，臺北市政府各局處都會隨時待命、即時應變；蔣也提醒市民朋友檢查居家環境、固定陽台盆栽，一起做好防颱準備，颱風天，待在家最溫暖、最安全！貼文一出，引發網友們暴動留言，「地表最帥的男人」、「市長好帥」、「市長我真的要原地跟您結婚」、「謝謝帥哥市長，辛苦了」，甚至有則留言寫道：「萬安，你是守護台北市民最帥的男人，雖然你已婚，但我是不會放棄嫁給你的！」，獲得破百按讚。