今年第21號颱風康芮（KONG-REY）持續朝台灣逼近，預計將在今日深夜暴風圈就會接觸台灣陸地，明（31）日全台22縣市皆已宣布停班停課。而氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早也發現，康芮有逐漸出現雙眼牆的趨勢，若置換成功，強度「就會迎來第二次巔峰」。
強颱康芮出現雙眼牆！專家曝：要進行眼牆置換
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」30日表示，康芮颱風目前處於巔峰狀態，觀測外觀結構紮實且巨大。此外，康芮颱風已逐漸出現雙眼牆的趨勢，這代表康芮颱風要開始進行「眼牆置換」，這在成熟的颱風是很常見的過程。
「台灣颱風論壇」解釋，在颱風進行眼牆置換的過程中，強度雖會稍稍減弱，但預計康芮仍保持強颱的等級，「如果置換成功，就會迎來第二次巔峰」。
不過「台灣颱風論壇」也補充，因為康芮颱風的移動速度快，時間上可能來不及完成置換，就已經撞上中央山脈了，「未來12小時可以觀察一下，別因為颱風可能小小減弱就輕忽，它還是強烈颱風、還是很大一隻」。
康芮颱風最新動態
據中央氣象署最新資料顯示，強烈颱風「康芮」在今（30）日下午14時中心位於鵝鑾鼻東南方約420公里的海面上，朝巴士海峽及臺灣東南方海面前進，蘭嶼、綠島及恆春半島將首當其衝，嚴防致災性強陣風。
從今（30）晚至明（31）日康芮的颱風及其外圍環流影響，由於康芮颱風結構紮實、環流廣大，北部及東半部地區有持續性的強降雨，中南部地區及澎金馬有短暫陣雨，其中在北部、東半部、南部地區及中部山區並有大雨或豪雨發生的機率，預計颱風中心將在明天中午至傍晚登陸花東附近，隨著颱風中心接近影響，花東地區需特別留意眼牆上的強風豪雨，尤其東半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，山區累積雨量最多，連日降雨須留意土石坍方及土石流等危險，明晚起隨著颱風中心穿越中央山脈後，中南部地區雨勢轉為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」30日表示，康芮颱風目前處於巔峰狀態，觀測外觀結構紮實且巨大。此外，康芮颱風已逐漸出現雙眼牆的趨勢，這代表康芮颱風要開始進行「眼牆置換」，這在成熟的颱風是很常見的過程。
「台灣颱風論壇」解釋，在颱風進行眼牆置換的過程中，強度雖會稍稍減弱，但預計康芮仍保持強颱的等級，「如果置換成功，就會迎來第二次巔峰」。
不過「台灣颱風論壇」也補充，因為康芮颱風的移動速度快，時間上可能來不及完成置換，就已經撞上中央山脈了，「未來12小時可以觀察一下，別因為颱風可能小小減弱就輕忽，它還是強烈颱風、還是很大一隻」。
康芮颱風最新動態
據中央氣象署最新資料顯示，強烈颱風「康芮」在今（30）日下午14時中心位於鵝鑾鼻東南方約420公里的海面上，朝巴士海峽及臺灣東南方海面前進，蘭嶼、綠島及恆春半島將首當其衝，嚴防致災性強陣風。
從今（30）晚至明（31）日康芮的颱風及其外圍環流影響，由於康芮颱風結構紮實、環流廣大，北部及東半部地區有持續性的強降雨，中南部地區及澎金馬有短暫陣雨，其中在北部、東半部、南部地區及中部山區並有大雨或豪雨發生的機率，預計颱風中心將在明天中午至傍晚登陸花東附近，隨著颱風中心接近影響，花東地區需特別留意眼牆上的強風豪雨，尤其東半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，山區累積雨量最多，連日降雨須留意土石坍方及土石流等危險，明晚起隨著颱風中心穿越中央山脈後，中南部地區雨勢轉為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率。
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