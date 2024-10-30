康芮颱風來襲，雙北市今（30）日晚間宣布10月31日(週四)颱風停班停課，臺北捷運稍早公告調整各路線營運情況：
1、文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線班距約12分鐘(南勢角站-大橋頭站等重疊區段約6分鐘)。
2、各路線將視運量及風速調整班距或平面高架路段暫停營運。
而由北捷經營的貓空纜車、兒童新樂園、臺北小巨蛋冰上樂園、遺失物中心、北投會館(僅住宿維持營運)、逃生體驗營、捷運商品館亦暫停服務。此外，臺北小巨蛋主場館因演唱會照常舉辦，小巨蛋主場館照常服務。
木柵機廠停車場配合市府疏散水門關閉政策開放免費停車，其餘停車場則維持正常營運，另板橋站桌球場亦正常營運。
原訂113年10月31日維修人員甄試取消並延期舉辦，將另行通知甄試日期。
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2、各路線將視運量及風速調整班距或平面高架路段暫停營運。
而由北捷經營的貓空纜車、兒童新樂園、臺北小巨蛋冰上樂園、遺失物中心、北投會館(僅住宿維持營運)、逃生體驗營、捷運商品館亦暫停服務。此外，臺北小巨蛋主場館因演唱會照常舉辦，小巨蛋主場館照常服務。
木柵機廠停車場配合市府疏散水門關閉政策開放免費停車，其餘停車場則維持正常營運，另板橋站桌球場亦正常營運。
原訂113年10月31日維修人員甄試取消並延期舉辦，將另行通知甄試日期。
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