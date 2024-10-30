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因應康芮颱風來襲，台灣高鐵公司已成立防颱應變中心，密切監控颱風動態，經綜合評估氣象資訊，同時考量颱風期間仍有必要行程之旅客需求，台灣高鐵明（31）日調整營運模式，改由每小時自南港站（南下）及左營站（北上），分別發出2班每站停靠之全車自由座列車，並取消原時刻表之各班次列車。敬請旅客搭車前留意發車時間，注意自身安全。台灣高鐵10/31（四）營運模式說明如下：1. 自6時起至24時止，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出2班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、30分。2. 台中站於6時、6：30將各發出一班南下及北上每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。3. 明日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客注意列車到站時間，以確保行程順暢：自南港站發車：21：30前往左營站；22：30前往台中站自左營站發車：21：30前往南港站；22：30前往台中站4. 有關11/1之營運模式，台灣高鐵公司將持續觀察颱風最新動態，並進一步蒐集相關資訊後，對外說明。台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。詳細退票及退費規定，說明如下：1. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。2. 持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。3. 因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。