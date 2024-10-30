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因10月山陀兒颱風襲台，颱風假當日卻無風無雨，引發大眾不滿，行政院長卓榮泰表示，將擬定新作法，以往氣象署會在晚間7點與各縣市首長進行會議、提供最新天氣資訊，而各縣市政府於8點前後公布停班課資訊，如今康芮登台，卓榮泰建議氣象署晚間9點「多提供一次」最新訊息，若縣市政府期待更新、更完整天氣資訊，可於9點訊息發布後再決策，然而，今（30）日仍有不少縣市8點就公佈31日是否停班課；對此，前立委郭正亮狠批卓榮泰，「沒用的人」。郭正亮今日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，卓榮泰在山陀兒颱風那時，將所有錯怪罪於氣象署失準，並稱要有新作法，而新作法就是要氣象署9點多一報，也就是希望各縣市10點再公佈是否停班課。「為什麼高雄市不理他？行政院長怎麼就不能號令各縣市要在氣象署之後再做決定？」郭正亮指出，他去查了資料，日本有一次氣象報告不准，導致機場關閉，結果署長下台，「那如果今天又不准呢？因為聽說明天中部可能會有半天，天氣蠻好的」；郭認為，台灣只要由地方政府做決定，各縣市一定選擇放假的生態不會改變。郭正亮分析，高雄市長陳其邁又喜歡喊搶頭香，其他人就只好被逼跟進，「他8點宣佈，我看台南很快就宣布了啦，一定都是這樣」；郭認為，連卓榮泰自己都不想去改變這個制度，增加到9點不知道有什麼意義，「有人就擺明了他要在你9點之前報啊，那我也沒有看到卓榮泰在講話啊」。郭正亮認為，卓榮泰等於是沒有任何措施，如果說要9點報，那起碼出來弄個比較正式的記者會，說明為什麼要這樣做，並呼籲各縣市首長要尊重，這樣至少會有一點輿論壓力。郭痛批，「他連這個都不敢，隨口講一講有什麼屁用，人家就是不理你啊，結果你還不是不能怎樣對不對？」郭正亮表示，他覺得卓榮泰等於是沒有作為了，所以上次山陀兒的現象，一定又有個別縣市又發生了，「那這個國家就是一個無能昏庸的國家嘛」，就已經碰過山陀兒颱風了，9點多一報叫什麼新作法？郭怒轟卓榮泰，「那你趕快出來發言警告陳其邁，叫他8點不能發佈啊，你敢講嗎？就沒用的人！這個院長就是無能至極，講白了就是這樣。」