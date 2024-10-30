康芮颱風（國際命名：KONG-REY）七級風平均暴風半徑 320 公里，若明（31）日確實如預估路徑登陸台灣東部的話，將成為21世紀以來襲台「最巨大颱風」。稍早全台22縣市也已全數宣布明（31）日停班停課，也讓外界好奇是否會像上次山陀兒來襲一樣「全台連放兩天」？對此，氣象專家吳聖宇則表示，11月1日（週五）的情況「就比較懸了」，得視康芮對決護國神山後的實際減弱的情況而定。
吳聖宇晚間在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」發文分析，目前康芮颱風路徑已大致底定，從昨天整個大趨勢就已經蠻穩定了，颱風中心直指台東一帶而來，還可能有些微變化的大概就是登陸點會落在北台東還是南台東，這個等到中心靠近沿岸100公里以內時還可能有些擺動的機會，不過因為颱風在加速，引導氣流比較明顯，地形的效應作用會相對沒有那麼大，因此擺動的幅度應該有限。
康芮登陸時間點曝光！各地風雨時程一次看
吳聖宇認為，康芮登陸的時間點大概還是明天(31)日中午過後，不過暴風圈邊緣再過幾個小時，也就是30日午夜前後可能就會碰到恆春半島陸地，風雨的影響會越來越大。
明（31）日一整天仍是康芮颱風對台灣影響最大的時間點，東半部(大台北東側、宜花東、恆春半島)地區、西半部山區靠近中央山脈稜線的區域雨量都會很大，尤其宜蘭山區到花蓮全縣，預報總雨量1200毫米可能有70-80%都會在明天一整天灌進來，務必要特別注意。
風力部分則是全台都會很有感，尤其是中心可能登陸的台東以及中心北側的花蓮，陣風有機會到13-14級或以上，西半部因為海峽的狹管效應擴大颱風偏北風，同樣會有10-12級或以上的陣風，北部沿海到東北角一帶受颱風外圍角隅流的影響，陣風應該也都會超過10級。
康芮颱風移動時程曝光！最快這時間點過護國神山
吳聖宇分析，明（31）晚颱風中心應該就會過山到達西部，然後可能在中彰一帶沿岸出海，進入台灣海峽後繼續北上，颱風中心過山後，西南風會被帶進來，因此中部以南地區會變得比較迎風面，風雨的狀況也會變得明顯起來。什麼時候颱風中心過山，風雨就什麼時候起來，明晚到後天(11/1)上午這一段期間的可能性最高，雖然颱風過山後預期強度會明顯減弱，這個季節也已經沒有很強的西南季風，但是這種颱風回南的風雨還是不可小覷。
週五清晨到中午這一段期間，颱風中心會一路北上，經過海峽北部、到大陸福建、浙江沿岸一帶，在這一段過程中，南風持續被往北帶，迎風面的中南部都還是有一陣一陣的風雨，甚至會往北延伸到西北部一帶，反而是東半部逐漸進入背風面，風雨開始小了下來。週五的下半天，颱風大致就要離開了，強度也會持續減弱，各地風雨應該都會明顯緩和。颱風警報如果順利的話，上午會先解本島陸警，外島陸警跟海上警報應該到傍晚前也都有機會解除。
至於各縣市停班停課的部分，吳聖宇也認為，「沒有意外的話，明天全台都是放假的，後天（11/1）就比較懸了，可能還要看明天颱風過山（中央山脈）後，實際減弱的情況而定」。
康芮颱風不容小覷！登陸前輩是28年前賀伯
最後吳聖宇也強調重申，康芮颱風很強，範圍也很大，以登陸台灣的颱風來說，上一次半徑超過康芮的颱風，已經要追溯到1996年的賀伯颱風，以發警報的颱風來說，也要追溯到2001年的尤特颱風，「這兩位都是半徑350公里的巨巨颱，目前康芮的320公里半徑，已經超過2015年的蘇迪勒颱風，現在來看應該會跟蘇迪勒一樣帶來明顯的風雨，尤其是明天這一整天，再度提醒大家務必做好準備，願大家平安。」
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康芮登陸時間點曝光！各地風雨時程一次看
吳聖宇認為，康芮登陸的時間點大概還是明天(31)日中午過後，不過暴風圈邊緣再過幾個小時，也就是30日午夜前後可能就會碰到恆春半島陸地，風雨的影響會越來越大。
明（31）日一整天仍是康芮颱風對台灣影響最大的時間點，東半部(大台北東側、宜花東、恆春半島)地區、西半部山區靠近中央山脈稜線的區域雨量都會很大，尤其宜蘭山區到花蓮全縣，預報總雨量1200毫米可能有70-80%都會在明天一整天灌進來，務必要特別注意。
風力部分則是全台都會很有感，尤其是中心可能登陸的台東以及中心北側的花蓮，陣風有機會到13-14級或以上，西半部因為海峽的狹管效應擴大颱風偏北風，同樣會有10-12級或以上的陣風，北部沿海到東北角一帶受颱風外圍角隅流的影響，陣風應該也都會超過10級。
康芮颱風移動時程曝光！最快這時間點過護國神山
吳聖宇分析，明（31）晚颱風中心應該就會過山到達西部，然後可能在中彰一帶沿岸出海，進入台灣海峽後繼續北上，颱風中心過山後，西南風會被帶進來，因此中部以南地區會變得比較迎風面，風雨的狀況也會變得明顯起來。什麼時候颱風中心過山，風雨就什麼時候起來，明晚到後天(11/1)上午這一段期間的可能性最高，雖然颱風過山後預期強度會明顯減弱，這個季節也已經沒有很強的西南季風，但是這種颱風回南的風雨還是不可小覷。
週五清晨到中午這一段期間，颱風中心會一路北上，經過海峽北部、到大陸福建、浙江沿岸一帶，在這一段過程中，南風持續被往北帶，迎風面的中南部都還是有一陣一陣的風雨，甚至會往北延伸到西北部一帶，反而是東半部逐漸進入背風面，風雨開始小了下來。週五的下半天，颱風大致就要離開了，強度也會持續減弱，各地風雨應該都會明顯緩和。颱風警報如果順利的話，上午會先解本島陸警，外島陸警跟海上警報應該到傍晚前也都有機會解除。
至於各縣市停班停課的部分，吳聖宇也認為，「沒有意外的話，明天全台都是放假的，後天（11/1）就比較懸了，可能還要看明天颱風過山（中央山脈）後，實際減弱的情況而定」。
康芮颱風不容小覷！登陸前輩是28年前賀伯
最後吳聖宇也強調重申，康芮颱風很強，範圍也很大，以登陸台灣的颱風來說，上一次半徑超過康芮的颱風，已經要追溯到1996年的賀伯颱風，以發警報的颱風來說，也要追溯到2001年的尤特颱風，「這兩位都是半徑350公里的巨巨颱，目前康芮的320公里半徑，已經超過2015年的蘇迪勒颱風，現在來看應該會跟蘇迪勒一樣帶來明顯的風雨，尤其是明天這一整天，再度提醒大家務必做好準備，願大家平安。」
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