11月台劇片單來了！《NOWnews今日新聞》精選4部話題新作，包括楊謹華、謝盈萱主演寫實劇集《影后》；張軒睿、韓寧主演的《不愛，愛》，隋棠、曾沛慈、周采詩主演的《太太太厲害》，以及林思宇首度突破自我尺度的《妮波自由式》，她在劇中飾演性愛分離的Pony，想必上線時能引起話題。
《影后》楊謹華、謝盈萱閨密翻臉 揭露女明星的真實世界
Netflix寫實生存影集《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，
揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「 女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、 自我價值探討等寫實人生考驗，以及他們該如何生存。由謝盈萱飾演的王牌製作人兼經紀人薛亞之， 在預告中和楊謹華雙姝對決，上演閨密吵架的戲碼， 相愛相殺的關係也是本次的一大看點。
劇名：《影后》
播出日期：11月7日
主角：謝盈萱、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、曾莞婷
平台：Netflix
《不愛，愛》張軒睿企業家二代 周旋韓寧、陳語安
《不愛，愛》
女主角韓寧飾演天才甜點師，從小失去母親照顧，母胎單身的她到了 24歲仍然沒有戀愛經驗！即使優秀如她，也懷疑自己不值得被愛， 飾演「愛無能」中的症狀：恐懼被愛，認為自己不配擁有愛。
另一位女主角DJ女神「莫蕾」由陳語安飾演，
是一位有眾多追求者的DJ女神，內心卻充滿空虛寂寞，飾演「 愛無能」寂寞病的重度患者；男主角張軒睿飾演的「志豪」是企業家二代， 如何在爸爸的期待下肩負家族承先啟後的使命？ 周旋在兩位女主角間情歸何處？都是看點之一。
劇名：《不愛，愛》
播出日期：11月17日
主角：張軒睿、韓寧、陳語安、初孟軒
平台：東森戲劇台
《太太太厲害》隋棠、曾沛慈和周采詩組成「最辣特務團」
台灣第一部女性動作影集《太太太厲害》
由三個截然不同的女性角色組成， 三段婚姻各自都有各自的課題要面對。其中由隋棠飾演的「超殺女特務」曾是特務界的傳奇人物，除了過人的情報處理能力， 個性沉著俐落也高傲，因為與曾是特務的詹姆士（王陽明 飾） 相戀，懷孕而退休， 過著貴婦般的生活的她將所有特務技能用在掌握丈夫的行蹤，也意外結識兩位有特殊長才的地方媽媽。
其中「主婦發明家（
曾沛慈 飾）曾是理工界新星， 為愛放棄一切遠嫁台東小鎮最帥魚販（楊祐寧 飾）， 她能利用各種發明來解決身邊的困難，最後成員再加上拳霸尋山員（ 周采詩 飾），她是前奧運拳擊選手，如日中天之際急流勇退， 和暖男阿勇（阿斌 飾）結婚搬回小鎮並生下阿森， 是大家眼中的台灣好媳婦，後來淑芬成為巡山員， 在某次山林導覽中發現整片山林的蝴蝶竟消失無蹤， 因而展開一系列的追緝與打擊罪惡。
劇名：《太太太厲害》
播出日期：11月2日、3日
主角：隋棠、曾沛慈、周采詩、王陽明、楊祐寧
平台：愛奇藝國際版、八大戲劇台
《妮波自由式》突破台劇尺度天花板！林思宇變約砲達人
《妮波自由式》描述時下年輕男女的情感自主與豐富異色的夜生活，
從跑趴到床戰一應俱全，為了赤裸呈現男女感情裡的矛盾，全片中高達50% 的性場面成為本劇最具「突破」的嘗試， 每個角色都擁有專屬自己的體位，而拍攝現場遺留最多的資料， 就是「體位圖解工具書」。
女主角Pony（林思宇 飾）
被設定為挑戰「性愛分離」的探索型， 在劇中最愛的是與舊砲Jeff（白梓軒 飾）的傳教士體位， 林思宇說：「Pony看似很外放， 但內心還是個渴望被呵護的小女人， 這樣的姿勢能夠最清楚的看到對方表情，可以真實的感受到彼此。」另外還有夏騰宏、張書豪的男男戀，陸夏、劉品言的女女戀都讓人期待不已。
劇名：《妮波自由式》
播出日期：11月1日
主角：林思宇、莊凱勛、張書豪、陸夏
平台：中華電信Hami Video、台灣大哥大MyVideo、
遠傳friDay影音聯合首播
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Netflix寫實生存影集《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，
劇名：《影后》
播出日期：11月7日
主角：謝盈萱、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、曾莞婷
平台：Netflix
《不愛，愛》張軒睿企業家二代 周旋韓寧、陳語安
《不愛，愛》
另一位女主角DJ女神「莫蕾」由陳語安飾演，
劇名：《不愛，愛》
播出日期：11月17日
主角：張軒睿、韓寧、陳語安、初孟軒
平台：東森戲劇台
《太太太厲害》隋棠、曾沛慈和周采詩組成「最辣特務團」
台灣第一部女性動作影集《太太太厲害》
其中「主婦發明家（
劇名：《太太太厲害》
播出日期：11月2日、3日
主角：隋棠、曾沛慈、周采詩、王陽明、楊祐寧
平台：愛奇藝國際版、八大戲劇台
《妮波自由式》突破台劇尺度天花板！林思宇變約砲達人
《妮波自由式》描述時下年輕男女的情感自主與豐富異色的夜生活，
女主角Pony（林思宇 飾）
劇名：《妮波自由式》
播出日期：11月1日
主角：林思宇、莊凱勛、張書豪、陸夏
平台：中華電信Hami Video、台灣大哥大MyVideo、