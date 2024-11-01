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▲謝盈萱（右）在《影后》中飾演王牌經紀人。（圖／Netflix提供）

▲《不愛，愛》張軒睿（中） 飾演企業家二代承先啟後家族命運，右為倪安東左為陳巧媛。（圖／良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司）

▲台灣第一部女性動作影集《太太太厲害》本月初即將播出。（圖／鹿路電影）

▲林思宇在《妮波自由式》中飾演性愛分離的Pony。（圖／記者吳翊緁攝）

▲11月追劇攻略。（圖／社群中心製表）

11月台劇片單來了！《NOWnews今日新聞》精選4部話題新作，包括楊謹華、謝盈萱主演寫實劇集《影后》；張軒睿、韓寧主演的《不愛，愛》，隋棠、曾沛慈、周采詩主演的《太太太厲害》，以及林思宇首度突破自我尺度的《妮波自由式》，她在劇中飾演性愛分離的Pony，想必上線時能引起話題。Netflix寫實生存影集《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗，以及他們該如何生存。由謝盈萱飾演的王牌製作人兼經紀人薛亞之，在預告中和楊謹華雙姝對決，上演閨密吵架的戲碼，相愛相殺的關係也是本次的一大看點。劇名：《影后》播出日期：11月7日主角：謝盈萱、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、曾莞婷平台：Netflix《不愛，愛》女主角韓寧飾演天才甜點師，從小失去母親照顧，母胎單身的她到了24歲仍然沒有戀愛經驗！即使優秀如她，也懷疑自己不值得被愛，飾演「愛無能」中的症狀：恐懼被愛，認為自己不配擁有愛。另一位女主角DJ女神「莫蕾」由陳語安飾演，是一位有眾多追求者的DJ女神，內心卻充滿空虛寂寞，飾演「愛無能」寂寞病的重度患者；男主角張軒睿飾演的「志豪」是企業家二代，如何在爸爸的期待下肩負家族承先啟後的使命？周旋在兩位女主角間情歸何處？都是看點之一。劇名：《不愛，愛》播出日期：11月17日主角：張軒睿、韓寧、陳語安、初孟軒平台：東森戲劇台台灣第一部女性動作影集《太太太厲害》由三個截然不同的女性角色組成，三段婚姻各自都有各自的課題要面對。其中由隋棠飾演的「超殺女特務」曾是特務界的傳奇人物，除了過人的情報處理能力，個性沉著俐落也高傲，因為與曾是特務的詹姆士（王陽明 飾）相戀，懷孕而退休，過著貴婦般的生活的她將所有特務技能用在掌握丈夫的行蹤，也意外結識兩位有特殊長才的地方媽媽。其中「主婦發明家（曾沛慈 飾）曾是理工界新星，為愛放棄一切遠嫁台東小鎮最帥魚販（楊祐寧 飾），她能利用各種發明來解決身邊的困難，最後成員再加上拳霸尋山員（周采詩 飾），她是前奧運拳擊選手，如日中天之際急流勇退，和暖男阿勇（阿斌 飾）結婚搬回小鎮並生下阿森，是大家眼中的台灣好媳婦，後來淑芬成為巡山員，在某次山林導覽中發現整片山林的蝴蝶竟消失無蹤，因而展開一系列的追緝與打擊罪惡。劇名：《太太太厲害》播出日期：11月2日、3日主角：隋棠、曾沛慈、周采詩、王陽明、楊祐寧平台：愛奇藝國際版、八大戲劇台《妮波自由式》描述時下年輕男女的情感自主與豐富異色的夜生活，從跑趴到床戰一應俱全，為了赤裸呈現男女感情裡的矛盾，全片中高達50%的性場面成為本劇最具「突破」的嘗試，每個角色都擁有專屬自己的體位，而拍攝現場遺留最多的資料，就是「體位圖解工具書」。女主角Pony（林思宇 飾）被設定為挑戰「性愛分離」的探索型，在劇中最愛的是與舊砲Jeff（白梓軒 飾）的傳教士體位，林思宇說：「Pony看似很外放，但內心還是個渴望被呵護的小女人，這樣的姿勢能夠最清楚的看到對方表情，可以真實的感受到彼此。」另外還有夏騰宏、張書豪的男男戀，陸夏、劉品言的女女戀都讓人期待不已。劇名：《妮波自由式》播出日期：11月1日主角：林思宇、莊凱勛、張書豪、陸夏平台：中華電信Hami Video、台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音聯合首播