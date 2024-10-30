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康芮颱風發展為強颱，預計明（31）日影響最為劇烈，北北基桃於今（30）日晚間8點，共同宣佈31日停班、停課。台北市政府表示，災害應變中心於30日晚間，提升為二級開設，晚間10時將進提升為一級開設，而根據氣象署最新預報資料，康芮颱風強風範圍大，台北市在明天（31日）中午至夜間風勢最大，平地可能出現10級以上陣風，山區可能有12級以上陣風。台北市長蔣萬安表示，根據中央氣象署資料，康芮颱風的暴風半徑，已經達到320公里，成為今年最胖颱風，除了降雨的影響之外，強風範圍也比以往更大，因此他一早到台北市災害應變中心（EOC）主持防颱整備會議，特別要求都發局、工務局針對廣告招牌、懸掛物、施工工地圍籬及塔吊加強檢查、固定，公園處也會持續巡檢、穩固路樹。據了解，從今（30）晚至明（31）日，康芮的颱風及其外圍環流影響，由於結構紮實、環流廣大，北部及東半部地區有持續性的強降雨，中南部地區及澎金馬有短暫陣雨，其中在北部、東半部、南部地區及中部山區並有大雨或豪雨發生的機率，預計颱風中心將在明天中午至傍晚登陸花東附近。隨著颱風中心接近影響，花東地區需特別留意眼牆上的強風豪雨，尤其東半部地區，有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，山區累積雨量最多，連日降雨須留意土石坍方，及土石流等危險，明晚起隨著颱風中心穿越中央山脈後，中南部地區雨勢轉為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率。