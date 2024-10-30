TPBL職籃賽事今（30）日在平日開打，新北國王在主場新莊體育館迎戰福爾摩沙夢想家，球隊主將林書豪這一場比賽上場將近40分鐘，狂砍26分，外籍中鋒沃許本末節轟下12分、全場21分，兩人攜手率領球隊逆轉，以88：81戰勝夢想家，拿下重要一勝。

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林書豪26分　國王逆轉夢想家

國王上一場比賽林書豪因傷並未上陣，不過今天他在主場出賽，前三節輸了7分，但末節球隊爆發，單節轟下30分，沃許本攻下12分，林書豪和曼尼高各得7分，最終完成逆轉。

林書豪這一場14投8中，得到26分6籃板6助攻，發生5次失誤；曼尼高18分14籃板，4助攻；沃許本則是得到21分10籃板，強森得到10分12籃板。

夢想家方面，貝奇攻下19分9籃板，霍爾曼16分，本土球員以馬建豪得到13分，張宗憲9分。

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