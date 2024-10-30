NBA公鹿近年都是爭冠熱門球隊之一，但上季在首輪就出擊，而開季又陷入1勝3敗的小低潮，變陣話題持續延燒，而球團想要改變，最先解決的必定是薪資空間的問題。根據《密爾瓦基日報》報導，若公鹿本季未能奪冠，陣容將會有極大的調整，甚至再補進一名明星球員。
整體而言，公鹿仍會以Giannis Antetokounmpo和Damian Lillard為核心，但昔日二當家Khris Middleton和前鋒Bobby Portis都可能離隊；至於本賽季薪水達到2,300萬美元(約7.35億台幣)的Brook Lopez，則將成為完全自由球員。
公鹿股東之一的Wes Edens表示：「我們擁有一支非常具競爭力的球隊，並且有很大的機會在本賽季爭奪總冠軍。但我們的目標不僅僅是當下的成功，而是能夠保持競爭力，並延續未來的成就。」
字母哥：球隊必須找到正確的路
前一場爆冷不敵重建中的籃網，公鹿當家球星Antetokounmpo也罕見針對球隊現況提出疑問。他直言，球隊必須建立自己的球風和文化。「現在，我們還沒有一個明確的風格。比如說，我們到底要怎麼贏下比賽？」
Antetokounmpo進一步說：「我們是要主打防守？還是要打陣地戰？或者是改打快速球風，增加三分球的投射？目前，我們需要找到屬於我們的風格，但現在還沒有。」
而根據《台灣運彩》奪冠賠率顯示，公鹿目前奪冠賠率11.75，排名聯盟第8。而根據《球王運彩分析平台inplayZ》的社群資訊顯示，本季公鹿有逾80%的機率打進季後賽，但最多只能挺進次輪。
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公鹿股東之一的Wes Edens表示：「我們擁有一支非常具競爭力的球隊，並且有很大的機會在本賽季爭奪總冠軍。但我們的目標不僅僅是當下的成功，而是能夠保持競爭力，並延續未來的成就。」
字母哥：球隊必須找到正確的路
前一場爆冷不敵重建中的籃網，公鹿當家球星Antetokounmpo也罕見針對球隊現況提出疑問。他直言，球隊必須建立自己的球風和文化。「現在，我們還沒有一個明確的風格。比如說，我們到底要怎麼贏下比賽？」
Antetokounmpo進一步說：「我們是要主打防守？還是要打陣地戰？或者是改打快速球風，增加三分球的投射？目前，我們需要找到屬於我們的風格，但現在還沒有。」
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