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▲布魯斯威利（左）雖然因額顳葉型失智症不得不退出幕前，妻子艾瑪和所有家人都陪伴在他身邊，一起攜手照顧他。（圖／摘自IG）

▲黛咪摩爾以《懼裂》入圍「哥譚獨立電影獎」的「最佳主演」大獎，進軍奧斯卡的聲勢又提升。（圖／CATCHPLAY提供）

昔日銀幕上威風凜凜的《終極警探》布魯斯威利，在罹患「額顳葉型失智症」後，嚴重影響記憶與語言功能，被迫退出幕前，他的現任妻子艾瑪與兩個女兒、前妻黛咪摩爾和他們的3個女兒，都攜手陪伴、照顧他，希望能讓他的情況好轉。不過根據艾瑪近期的訪問透露，他已經又出現口吃的狀況，恐怕病況是在惡化。艾瑪表示，布魯斯小的時候為口吃所苦，透過戲劇老師的指導才克服，現在又退化到類似小時候那樣，家人也只能面對這個事實。布魯斯威利當紅時曾是與席維斯史特龍、阿諾史瓦辛格地位相當的動作巨星，哪怕他的身形並不像他們那麼壯碩，觀眾照樣喜歡看他在銀幕上出生入死的表現。雖然動作片不怎麼需要講台詞，布魯斯過去也不曾令觀眾感覺到他有口吃，其實他小時這個毛病曾經非常嚴重，直到上了戲劇課之後，才有老師教他怎麼樣能把劇本上的台詞背好，而且講出來的時候聽不出有口吃，也就因為如此，讓布魯斯踏進了戲劇的世界，才有機會成為巨星。而現在他又口吃，語言能力明顯退化。艾瑪幾度公開訪談提到丈夫，似乎都沒太多好消息，她解釋這是她「不愛粉飾太平」的作風，就算是對兩個女兒，她也是如此。她認為女兒們在成長過程，就一直看到爸爸的健康在走下坡，也沒啥好隱瞞的，把話跟女兒們講清楚，可以讓她們更早知道該怎麼面對爸爸的情況，艾瑪也很感謝黛咪與她自己的女兒，對待她們完全像一家人，沒有芥蒂，大家也能同心協力把布魯斯照顧好。曾是夫妻的布魯斯和黛咪，最近的命運也大不同，前者已經幾乎離開好萊塢，後者卻正迎來另一個演藝事業的高峰：台灣票房已破千萬的《懼裂》，讓她展現肉體受折磨、鮮血四濺的恐怖，觀眾看後無不心驚，她的演技表現也廣獲好評，已入圍「哥譚獨立電影獎」的「最佳主演」大獎，離奧斯卡影后榮銜更近一步。片中黛咪的特殊造型裝要化6到9小時，還有不同的階段的模樣，讓人印象深刻，為她的表演更加分。《懼裂》仍在台好評熱映中。