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▲李珠珢進軍台灣機會增加？代言花絮曝光 廠商繁體中文回應藏玄機。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢去向成謎，台灣及韓國粉絲都非常期待下一步。（圖／記者林柏年攝）

韓國職棒啦啦隊「起亞虎」成員李珠珢以「三振舞」爆紅，憑著如 AI 般的精緻容貌和纖細身材，深受台韓粉絲喜愛。近日，經紀公司 APEX 在其成員名單中將她列為「退役成員」，引發外界揣測是否因球團或經紀公司因素，讓她非自願退出。根據韓國網絡資料庫 Namu Wiki（나무위키）顯示，李珠珢的名字於 10 月 29 日晚間被加入退役名單，並且其後也有數名新人名單進入取而代之。此消息一經曝光，便在社群媒體引發大量討論，尤其是 Threads 上網友熱議她是否已被「冷凍」退出。該消息迅速引起大量粉絲的關注，部分粉絲認為李珠珢退出的跡象早已顯現。例如，她近來的應援場次數量劇減，甚至缺席了起亞虎的重要賽事，這些變動被視為解約前兆。此外，許多粉絲指出在冠軍賽期間，起亞虎已開始啟用數名新人替補上場，似乎早已預告李珠珢的離開。此外，李珠珢也清空了社交媒體上的追蹤數，讓台灣粉絲猜測她是否有意轉向台灣發展。雖然經紀公司 APEX 尚未針對李珠珢的退出發表正式聲明，但粉絲已對她的未來動向充滿期待。另一位人氣啦啦隊員李多慧曾於來台前大幅調整社群媒體的動態，李珠珢的這一舉動引發了相似的推測。許多台灣球迷期待她若來台發展，能延續過去應援的熱情，並在台灣舞台上展現出色舞技。目前，李珠珢的退出雖未得到官方證實，但經紀公司將其名列「退役成員」的更新行為，確實讓支持者對她的未來抱有期待與疑問。台韓兩地粉絲均熱切關注她是否會有新的發展，並期待她能繼續帶來精彩表現。