總獎金台幣100萬元的2024 ThreeBond福興挑戰賽今（30）日在高雄高爾夫俱樂部舉行最終回合決賽，俗諺云娶某前生子後運勢最好，黃議增今天在好運籠罩下，同時也展現實力，雖然強勁對手洪朝鑫後九洞曾強力追平超前，不過他頂住壓力，奮力打出五鳥無柏忌的低於標準桿5桿67桿，以兩回合總桿低於標準桿10桿的134桿，三桿勝差奪下冠軍獎杯與冠軍獎金15萬元，並贏得今日最低桿獎金2萬元，三喜臨門。
這是黃議增在ThreeBond挑戰巡迴賽的第四冠，前三冠分別是2019年東方日星挑戰賽（東方日星球場）丶2020年南台灣挑戰賽（信誼球場）丶2022年明安挑戰賽（信誼球場）贏得冠軍。
洪朝鑫打出低於標準桿2桿的70桿，兩回合總桿為低於標準桿7桿的137桿，獲得亞軍及獎金7萬5千元。
前九洞黃議增抓二鳥，34桿，洪朝鑫二鳥一柏忌，35桿，黃議增領先一桿；後九洞戰況緊繃，洪朝鑫先在第10洞五桿洞抓下一記5呎 小鳥推桿，追成平手，後在第13洞五桿洞再抓一鳥，反而超前領先黃一桿，而黃議增在第15洞四桿洞射下一隻14呎小鳥追平，後在第17洞及第18洞兩個四桿洞連抓兩隻5呎小鳥推桿，洪朝鑫第18洞卻吞下柏忌，一來一回，黃議增最後反以三桿差距獲勝。
黃議增抗壓 後兩洞決勝負
黃議增賽後表示，今天的切推桿佳，助他在好幾洞保帕以及超前，像第2洞距洞16碼直接切桿進洞抓鳥丶第3洞第二桿打在果嶺邊，靠一切一推抓鳥丶第15洞四桿洞的抓鳥是全場關鍵洞是80碼切桿後的14呎小鳥推，以及第10丶13丶16洞的三個4-5呎的保帕推桿都成為獲勝因素。
他指出，今天賽前的策略是先求開球放在球道上，就有機會打上果嶺，希望能靠近洞抓鳥，因此第二桿有機會就會積極朝旗洞進攻，今天一路打得很緊張，不過後九洞被追平超前時，反而告訴自己要相信自己的直覺，打好每一桿就好，因此今天鐵桿雖然不夠那麼精準，但最後還是穩住陣腳，打出連二鳥獲勝。
他今年同時征戰中巡與台巡及ThreeBond挑戰巡迴賽，以中巡賽首場比賽四月的三亞公開賽名列第三，今年至今名次最佳，今天奪冠很開心。今年還有國賓ADT亞次巡及ThreeBond挑戰巡迴賽封關站確定出賽。明年會繼續征戰中巡與台巡賽。
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洪朝鑫打出低於標準桿2桿的70桿，兩回合總桿為低於標準桿7桿的137桿，獲得亞軍及獎金7萬5千元。
前九洞黃議增抓二鳥，34桿，洪朝鑫二鳥一柏忌，35桿，黃議增領先一桿；後九洞戰況緊繃，洪朝鑫先在第10洞五桿洞抓下一記5呎 小鳥推桿，追成平手，後在第13洞五桿洞再抓一鳥，反而超前領先黃一桿，而黃議增在第15洞四桿洞射下一隻14呎小鳥追平，後在第17洞及第18洞兩個四桿洞連抓兩隻5呎小鳥推桿，洪朝鑫第18洞卻吞下柏忌，一來一回，黃議增最後反以三桿差距獲勝。
黃議增抗壓 後兩洞決勝負
黃議增賽後表示，今天的切推桿佳，助他在好幾洞保帕以及超前，像第2洞距洞16碼直接切桿進洞抓鳥丶第3洞第二桿打在果嶺邊，靠一切一推抓鳥丶第15洞四桿洞的抓鳥是全場關鍵洞是80碼切桿後的14呎小鳥推，以及第10丶13丶16洞的三個4-5呎的保帕推桿都成為獲勝因素。
他指出，今天賽前的策略是先求開球放在球道上，就有機會打上果嶺，希望能靠近洞抓鳥，因此第二桿有機會就會積極朝旗洞進攻，今天一路打得很緊張，不過後九洞被追平超前時，反而告訴自己要相信自己的直覺，打好每一桿就好，因此今天鐵桿雖然不夠那麼精準，但最後還是穩住陣腳，打出連二鳥獲勝。
他今年同時征戰中巡與台巡及ThreeBond挑戰巡迴賽，以中巡賽首場比賽四月的三亞公開賽名列第三，今年至今名次最佳，今天奪冠很開心。今年還有國賓ADT亞次巡及ThreeBond挑戰巡迴賽封關站確定出賽。明年會繼續征戰中巡與台巡賽。