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總獎金台幣100萬元的2024 ThreeBond福興挑戰賽今（30）日在高雄高爾夫俱樂部舉行最終回合決賽，俗諺云娶某前生子後運勢最好，這是洪朝鑫打出低於標準桿2桿的70桿，兩回合總桿為低於標準桿7桿的137桿，獲得亞軍及獎金7萬5千元。前九洞黃議增抓二鳥，34桿，洪朝鑫二鳥一柏忌，35桿，黃議增領先一桿；後九洞戰況緊繃，洪朝鑫先在第10洞五桿洞抓下一記5呎 小鳥推桿，追成平手，後在第13洞五桿洞再抓一鳥，反而超前領先黃一桿，洪朝鑫第18洞卻吞下柏忌，一來一回，黃議增最後反以三桿差距獲勝。黃議增賽後表示，，以及第10丶13丶16洞的三個4-5呎的保帕推桿都成為獲勝因素。他指出，今天賽前的策略是先求開球放在球道上，就有機會打上果嶺，希望能靠近洞抓鳥，因此第二桿有機會就會積極朝旗洞進攻，今天一路打得很緊張，不過後九洞被追平超前時，反而告訴自己要相信自己的直覺，打好每一桿就好，因此今天鐵桿雖然不夠那麼精準，但最後還是穩住陣腳，打出連二鳥獲勝。他今年同時征戰中巡與台巡及ThreeBond挑戰巡迴賽，以中巡賽首場比賽四月的三亞公開賽名列第三，今年至今名次最佳，今天奪冠很開心。今年還有國賓ADT亞次巡及ThreeBond挑戰巡迴賽封關站確定出賽。明年會繼續征戰中巡與台巡賽。