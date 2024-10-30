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▲中央氣象署公布康芮颱風影響重點時程。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署也提醒，明（31）日台灣各地及各離島普遍9-10級強陣風，其中花蓮、恆春、澎湖、馬祖、桃園以南沿海空曠地區將出現11級以上強陣風。（圖／中央氣象署）

第21號強烈颱風「康芮」持續朝台灣本島逼近，其暴風圈預計在今（30）日深夜接觸台灣陸地，而中央氣象署也在晚間9時19分發布，提醒當地民眾注意安全。中央氣象署在30 日 21 時 19 分針對臺東縣蘭嶼鄉發布颱風強風告警，預估持續至明（31）日1時15分，提醒當地民眾由於颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。中央氣象署也提醒，今(30)晚包含蘭嶼、綠島、澎湖有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。明(31)日清晨至上午隨颱風逐漸接近，臺灣各地及各離島易有9至10級強陣風，尤其花蓮地區、恆春半島、馬祖、澎湖及桃園以南沿海空曠地區有11級以上強陣風，臺東地區及蘭嶼、綠島有14級以上強陣風，都需要特別注意。