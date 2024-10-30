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強烈颱風康芮逐步逼近，高雄市政府迅速展開防災準備，確保全市師生安全。高雄市副市長李懷仁於今（30）日與教育局主任秘書歐素雯分別前往鳥松區文山高中、大華國小、前鎮區明義國中中安分校、前鎮高中等校園，逐一檢查校園環境與設施安全，了解各校防災準備情形，全力督促各校完成應變措施，為即將來襲的颱風做好周全準備。副市長李懷仁特別指示校方務必加強排水系統的清理與強化，以避免因大雨造成積水，並著重校園內外樹木的檢查與加固，防止因強風導致樹木倒塌對人員與設施造成傷害。相關校方已依指示加強修剪樹木、清理枯枝，並加固大型樹木的支撐結構，以降低風險。在市府的要求下，各校依循「颱風災害應變注意事項」進行校園環境巡檢與防護作業，包括固定戶外設施、清理排水溝、並檢查與配備必要的應急設備，確保隨時可以應對各種突發狀況。高市府教育局強調，將持續監控颱風動向，隨時提供各校最新防災建議，確保應變計畫符合當前需求。此外，教育局也通知各校在颱風停班停課宣布起至恢復當日6:30止開放臨時停車場，降低市民車輛受損風險，保障市民財產安全。