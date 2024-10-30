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美股週三（30）主要指數開盤走低，市場正評估憂喜參半的企業財報，美國商務部今日也公布了第三季經濟成長、10月就業市場數據等，顯示出消費者支出的強勁支持，焦點個股方面，美超微（Super Micro）早盤崩跌逾30％，原因是其會計師事務所安永（EY）辭職，並對其治理和透明度表示疑慮。截稿前，道瓊工業指數跌近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 2.8%。這個星期美企的財報周之際，市場也關注美國科技股的財報表現。道指、標普500指數和納斯達克綜合指數今日分別微幅下跌，而能源市場中油價上漲，紐約原油期貨和布蘭特原油均上升超過1%。根據美國商務部最新報告，美國第三季經濟數據顯示，儘管全球經濟逆風和總統選舉前的不確定性，美國經濟增長依然穩健，第三季國內生產毛額（GDP）經季比年增2.8%，雖然略低於市場預期的2.9%，但消費者支出增長達3.7%，為2023年初以來的最大增幅，顯示出消費者支出的強勁支持。焦點個股方面，美國伺服器製造商美超微（Super Micro Computer）早盤股價應聲下跌逾30％，原因是其會計師事務所安永（EY）辭職，還說對公司管理階層編製的財務報表失去信任，並對董事會獨立性提出擔憂，不願與財報扯上關係，美超微的會計問題已引發美國司法部的調查，該公司過去也曾因會計問題與監管機構發生爭議，包括2020年因不正確地記錄收入而必須支付1750萬美元罰款，如今會計師事務所安永辭職後，該公司目前正在尋找新的會計師事務所來進行審計。美超微的主要業務包括伺服器、儲存系統，客戶則涵蓋輝達、超微和英特爾等AI領域大廠，並在今年3月加入標普500指數。