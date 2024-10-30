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▲預估雨量的部分，31日達標地區則大多都是山區，只有宜蘭、台東、花蓮等東部縣市連平地雨量也達停班停課標準。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署公布康芮颱風影響重點時程。（圖／中央氣象署）

康芮颱風持續逼近，今（30）日稍早全台灣22縣市，都已經宣布明（31）日停止上班上課。不過在下午16點以及晚間19點的風雨預測，都只有台北市未達停班課標準。不過在晚間22點公佈的最新風雨預報，在風力部分台北市也確定達標。康芮颱風來勢洶洶，稍早康芮龐大的暴風圈，已經讓蘭嶼率先收到國家級強風警報。對此，氣象署也在晚間22點發布最新風雨預估，在明（31）日中午12點過後，全台灣的平均風力都將超過7級，原先未達標的台北市也達標，還有可能出現9級以上陣風。至於預估雨量的部分，達標地區則大多都是山區，只有宜蘭、台東、花蓮等東部縣市連平地雨量也達停班停課標準。基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、綠島蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣。🌧️新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區和平地、花蓮縣山區和平地、台東縣山區和平地。根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。