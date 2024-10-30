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負責審計美超微（Super Micro Computer）的會計師事務所安永（EY）今宣布辭任職務，消息一出美超微公司股價開盤暴跌35%，最低來到32.3美元，對此財經網美胡采蘋也表示，美超微是自去年到今年詢問度最高的一家公司，但她也坦言「長期有隱憂的公司就是會連續爆雷」，表示直到穩定下來自己才會比較安心。美超微週三指出，負責審計的安永會計師事務所（Ernst & Young, EY）已辭任職務，並表示並對其治理和透明度表示疑慮。胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」對此也發文表示，「先前我已經講過這家公司，這是去年到今年我被問最多的一家公司，有些公司跌下來就是買的時候，但是有些公司再怎麼漲，我也是不敢買的」，並表示「長期有隱憂的公司就是會連續爆雷，通常還是等穩定下來會比較安心。」辭職的安永會計師事務所是首次受聘對美超微2024財年進行審計，今年8月底美超微一度推遲年度報告的提交，並稱需要檢視內部財務報告控制，直至目前美超微尚未發布今年的財務報表，而安永早在7月底就對美超微的治理、透明度及內部控制提出疑慮，促使公司成立特別委員會進行調查。安永辭任聲明當中表示，從近期掌握的新資訊來看，該會計事務所無法再依賴管理層及審計委員會的陳述，也不願再與公司編製的財務報表有所關聯，因此決定辭任；美超微則正在接受聯邦調查，並表示已開始尋找新的會計師事務所，美超微今年自年初的市值44億美元，一度在三月飆升至670億美元高峰，股價曾漲破一千美元，如今開盤暴跌35%，一度最低來到32.3美元，跌幅仍維持27%左右。