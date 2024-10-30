NBA美國職籃2024-25例行賽明台灣時間10月31日賽程，將有11場比賽進行，早上7點有洛杉磯湖人出戰克里夫蘭騎士的比賽，金州勇士再戰紐奧良鵜鶘的賽事，則會在10點鐘開打，兩隊能否收下賽季第4勝，將會是本日的焦點。《NOWnews今日新聞》也整理相關轉播資訊跟賽程給讀者。
NBA例行賽第10月31日 勇士、湖人皆有出戰
目前在季前不被看好的金州勇士和洛杉磯湖人季初皆打出3勝1敗的戰績，氣勢不錯。勇士隊射手Buddy Hield手感火燙，在30日的比賽下半場一度三分球6投6中，Stephen Curry缺陣，他的得分能力相當重要。湖人則逐漸完成球隊一哥的權杖轉移，本季Anthony Davis主宰球隊攻防，展現湖人門面的架式。
NBA2024-25例行賽第10月28日賽程表：
🏀7:00多倫多暴龍 出戰 夏洛特黃蜂
🏀7:00 洛杉磯湖人 出戰 克里夫蘭騎士
🏀7:00 波士頓塞爾提克 出戰 印第安那溜馬
🏀7:00 底特律活塞 出戰 費城76人
🏀7:00 亞特蘭大老鷹 出戰 華盛頓巫師
🏀7:30 紐約尼克 出戰 邁阿密熱火
🏀8:00 奧蘭多魔術 出戰 芝加哥公牛
🏀8:00 布魯克林籃網 出戰 曼菲斯灰熊
🏀9:30 聖安東尼奧馬刺 出戰 奧克拉荷馬雷霆
🏀10:00 紐奧良鵜鶘 出戰 金州勇士
🏀10:30 波特蘭拓荒者 出戰 洛杉磯快艇
NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA例行賽直播轉播資訊：
電視轉播：
緯來體育台、MOD愛爾達體育台
線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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目前在季前不被看好的金州勇士和洛杉磯湖人季初皆打出3勝1敗的戰績，氣勢不錯。勇士隊射手Buddy Hield手感火燙，在30日的比賽下半場一度三分球6投6中，Stephen Curry缺陣，他的得分能力相當重要。湖人則逐漸完成球隊一哥的權杖轉移，本季Anthony Davis主宰球隊攻防，展現湖人門面的架式。
NBA2024-25例行賽第10月28日賽程表：
🏀7:00多倫多暴龍 出戰 夏洛特黃蜂
🏀7:00 洛杉磯湖人 出戰 克里夫蘭騎士
🏀7:00 波士頓塞爾提克 出戰 印第安那溜馬
🏀7:00 底特律活塞 出戰 費城76人
🏀7:00 亞特蘭大老鷹 出戰 華盛頓巫師
🏀7:30 紐約尼克 出戰 邁阿密熱火
🏀8:00 奧蘭多魔術 出戰 芝加哥公牛
🏀8:00 布魯克林籃網 出戰 曼菲斯灰熊
🏀9:30 聖安東尼奧馬刺 出戰 奧克拉荷馬雷霆
🏀10:00 紐奧良鵜鶘 出戰 金州勇士
🏀10:30 波特蘭拓荒者 出戰 洛杉磯快艇
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