NBA美國職籃2024-25例行賽明台灣時間10月31日賽程，將有11場比賽進行，早上7點有洛杉磯湖人出戰克里夫蘭騎士的比賽，金州勇士再戰紐奧良鵜鶘的賽事，則會在10點鐘開打，兩隊能否收下賽季第4勝，將會是本日的焦點。《NOWnews今日新聞》也整理相關轉播資訊跟賽程給讀者。

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NBA例行賽第10月31日　勇士、湖人皆有出戰

目前在季前不被看好的金州勇士和洛杉磯湖人季初皆打出3勝1敗的戰績，氣勢不錯。勇士隊射手Buddy Hield手感火燙，在30日的比賽下半場一度三分球6投6中，Stephen Curry缺陣，他的得分能力相當重要。湖人則逐漸完成球隊一哥的權杖轉移，本季Anthony Davis主宰球隊攻防，展現湖人門面的架式。

NBA2024-25例行賽第10月28日賽程表：

🏀7:00多倫多暴龍   出戰　夏洛特黃蜂

🏀7:00 洛杉磯湖人   出戰　克里夫蘭騎士

🏀7:00 波士頓塞爾提克   出戰　印第安那溜馬

🏀7:00 底特律活塞   出戰　費城76人

🏀7:00 亞特蘭大老鷹   出戰　華盛頓巫師

🏀7:30 紐約尼克   出戰　邁阿密熱火

🏀8:00 奧蘭多魔術   出戰　芝加哥公牛

🏀8:00 布魯克林籃網   出戰　曼菲斯灰熊

🏀9:30 聖安東尼奧馬刺   出戰　奧克拉荷馬雷霆

🏀10:00 紐奧良鵜鶘   出戰　金州勇士

🏀10:30 波特蘭拓荒者   出戰　洛杉磯快艇

NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表


NBA例行賽直播轉播資訊：

電視轉播：

緯來體育台、MOD愛爾達體育台

線上收看

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

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