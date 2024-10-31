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康芮颱風持續逼近，全台灣22縣市都已經宣布今（31）日停止上班上課。不過停班課薪水是否可以延後發放呢？人力銀行指出，遲發薪水合法，但若遲恢復上班後一個工作天以上，將可能被處以新臺幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。康芮颱風來勢洶洶，根據氣象數預估，今日中午12點過後，全台灣的平均風力都將超過7級，原先未達標的台北市也達標，還有可能出現9級以上陣風，全台今日都停止上班上課。104人力銀行整理颱風假出勤&給薪懶人包，並整理出颱風假常見的10個問題，針對颱風假，得有「颱風假不是假」的認知，員工不出勤，公司可自行決定給不給薪，若企業要求員工扣特休，另外補班？則不能影響既有的假期。不可以！老闆宣布，一旦放颱風假將自動從特休假扣假！特休，我有自己的規劃想出國旅遊，這樣做可以嗎？104人力銀行指出，颱風假企業不能強迫員工休特休假或其他假別，或做出曠職等不利處理。若出現此狀況，員工可向公司溝通，若不行再向外尋求救濟。不可以！放了好多天的颱風假，老闆擔心工作進度延遲，訂定補班日要求員工補班，可以嗎？104人力銀行指出，颱風假若不出勤，企業可不給薪，但不能要求員工補班，且周六為休息日，薪水的計算方式並非平常上班日，須採加班的方式進算。視情況而定！百貨公司期盼能抓緊颱風假商機，在颱風假當天臨時要求員工到班，可以嗎？104人力銀行指出，颱風假應以員工的安全作為首要考量，不能強迫員工出勤，且員工也有退避權，可拒絕出勤，企業也不能對員工做出不利處分。視公司規定！颱風假出勤風大雨大，平常騎機車上班，擔心有安全的問題叫計程車上班，可以向公司申請車資嗎？104人力銀行指出，法規規範宜給車資，但並未強制要求企業一定要補助車資，將回歸企業的內部規範，不過多數企業會提供車資補助。合法！颱風假剛好碰到發薪日，刷銀行存摺發現公司遲發薪水了，違法嗎？104人力銀行指出，若發薪日遇到颱風假等不可抗力因素，根據勞動基準法，雇主應與員工約定的發薪日按時發放薪資為宜，但若遇颱風假等不可抗力因素，建議最遲應於放假後的第1個工作日盡快發放薪資，但若遲一個工作天以上，將可能被處以新臺幣二萬元以上一百萬元以下罰鍰。可以！一聽到政府宣布放颱風假的消息，打算來好好追劇一整天，但老闆竟然跟我說因適逢旺季，即使放颱風假也得在家辦公，覺得也太不合理了吧！不過，104人力銀行指出，颱風假目的是保障員工避免出勤有安全上的疑慮，企業在颱風日當天仍有給予薪水，是可以要求員工在家上班的。可以拒絕！身為民生消費產業的從業人員，颱風假若遇無風無雨，反而會出現人潮，公司仍會希望上班，注定與颱風假無緣，但政府宣布放假，我卻要上班這樣真的可以嗎？104人力銀行解釋，颱風假非假期，企業是可以要求員工照常上班的，不過員工有安全上的疑慮，有退避權選擇不上班。若上下班路程，不幸因颱風被路樹砸傷摔車，可向公司申請職災，但若是交通工具或是物品損壞，不在理賠範圍。合理，無加班費！104人力銀行表示，每間企業都應訂定相關工作規則，颱風天員工未上班，因為沒有提供勞務，企業可以不支薪，但多數企業會選擇支薪；若是颱風假企業仍要求員工出勤，因颱風假為一般上班日非假期，企業不需另給加班費，除非遇到休息日、國定假日，才需要另外支付加班費。不可以！每周2天進辦公室，3天居家辦公，颱風假當天居家上班，想說因為是居家不影響工作繼續上班，但可以在進辦公室的日子申請補休嗎？104人力銀行強調，颱風假非一般假勤，主要目的為保障員工出勤時的安全，居家上班者遇到颱風假，均視為一般上班日，不另外補休。不可以！居家上班颱風假雖不受影響，但家中小孩放颱風假，有照顧需求可以一起放颱風假嗎？104人力銀行指出，居家上班者出勤不受颱風影響因此無颱風假，若員工颱風假當天有照顧小孩的需求，可向公司申請家庭照顧假，公司不得拒絕但無薪。