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▲強颱康芮來勢洶洶，宜蘭縣山區及花蓮縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。（圖／中央氣象署）

▲今日台東地區及澎湖亦將有14級以上強陣風，新北至高雄及花蓮地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風。（圖／中央氣象署）

（更新時間：07:45）國家警報大響！康芮颱風即將登陸台灣，暴風圈挾帶狂風暴雨，中央氣象署一早發布「超大豪雨特報」及「陸上強風特報」，指出受颱風及外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（31）日宜蘭縣山區及花蓮縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台北市地區及新北市山區、新竹縣山區、台中市山區（和平區）有局部豪雨或大豪雨，新北市、桃園市、基隆市地區、恆春半島、蘭嶼、綠島及苗栗縣山區、南投縣山區有局部大雨或豪雨，新竹地區及高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。氣象署也示警，蘭嶼及綠島已有14級以上強陣風，今日台東地區及澎湖亦將有14級以上強陣風，新北至高雄及花蓮地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風，基隆、台北、南投、嘉義市、金門亦有9至10級強陣風。◼️超大豪雨：宜蘭縣山區、花蓮縣山區◼️大豪雨：台北市、新北市山區、新竹縣山區、台中市山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣◼️豪雨：基隆北海岸、新北市、桃園市、苗栗縣山區、南投縣山區、恆春半島、蘭嶼綠島◼️大雨：新竹縣、高雄市山區、屏東縣◼️05:38發布：花蓮縣鳳林鎮、玉里鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉、卓溪鄉；台東縣長濱鄉◼️07:08發布：桃園市復興區；新竹縣尖石鄉；宜蘭縣大同鄉◼️07:12發布：花蓮縣玉里鎮、瑞穗鄉、萬榮鄉、卓溪鄉◼️影響區域：全台22縣市◼️00:55發布：蘭嶼◼️02:39發布：綠島