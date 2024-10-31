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▲諶多芬（左）日前和孫生（右）一起現身參加走鐘獎。（圖／諶多芬臉書）

▲諶多芬出過兩本寫真集，火辣身材不輸給孫生前女友林襄。（圖／諶多芬臉書）

網紅團體「反骨男孩」成員孫生過去曾交往過啦啦隊女神林襄、Wendy（林宛璇），2022年底宣布和Wendy分手後單身至今，更捲入襲臀性騷風波。不過他的桃花運似乎不減，近日就有網友發現，孫生和前JKF女郎「微甜女孩」諶多芬經常同框，懷疑兩人是否偷偷交往？對此，諶多芬大方回應：「（和孫生）相處上很舒服，他是我很喜歡的人」，不排除有進一步發展的空間。26日走鐘獎在台大體育館舉行時，諶多芬和孫生一起出場，粉絲好奇難道是諶多芬加入反骨了嗎？發現兩人最近互動頻繁，經常一起拍攝短片企劃，甚至有網友直接點名諶多芬可能就是「孫生新女友」。對此，諶多芬也害羞認了對孫生有好感，更大讚對方：「他說到做到很盡責，工作認真！很開心他帶我去走鐘獎。」諶多芬直言和孫生相處起來很舒服，更直球告白「他是我很喜歡的人」，被問到有沒有可能交往？諶多芬說：「不排除未來任何可能，一切順其自然」。而孫生日前才因摸女生屁股遭起訴性騷，他在走鐘獎露臉時也回應，「我本以為是你情我願，但如果對方有感覺不開心或不舒服，我願意賠錢跟道歉。」諶多芬過往經歷也很精彩，不輸給孫生的前女友們，她之前曾是JKF女郎，身材十分火辣，更曾加入前台北市議員童仲彥成立的「金色力量黨」，並代表政黨參選內湖南港市議員。最近諶多芬也參加百萬網紅Joeman拍攝的節目《靈能的挑戰》，帶動不少話題；33歲的諶多芬更出過兩本寫真集，曾在受訪時透露喜歡浪漫的男生，不知孫生是否達到她心中條件了。